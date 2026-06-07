三谷紬アナウンサー

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　テレビ朝日の三谷紬アナウンサーが6日、自身のインスタグラムを更新し、自身のコラムについてコメントした。

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　「#みたにみたまま ？」とハッシュタグでタイトルを紹介。「今回は“男女の友情”について。異性の友達と言える人って皆さんいますか？考え方は様々だと思いますけれど、私が思うことを綴ってみました♡」とコメントした。さらに「自分だったらどう思うかな？と考えながら読んでいただきたいです。そして感想をぜひこちらにコメントお願いします」とユーザーに呼びかけた。

　三谷アナは5月2日のインスタで「連載名がしれっと決まりました。#みたにみたまま ？です。」と伝えていた。「テレビで見ている私が本当に見たままなのか？というのを連載で垣間見てもらえたらという想いを込めています♡」と説明を添えていた。連載は「集英社オンライン」に掲載されている。

　三谷アナはラフにほどいた髪とお団子風にまとめた2パターンのヘアスタイル。上は丈が短めのぴったりフィットしたシンプルな白Ｔシャツ、下はゆったり目のストライプのパンツという衣装。ウエストをチラリと見せた姿や、スイーツのクリームを鼻に着けるというベタなあざとショットも披露している。

　フォロワーからは「かわいい」の大合唱。「やってるなぁ」とツッコミも入っていた。

（よろず～ニュース編集部）