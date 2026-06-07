鴨川のほとりで歌舞伎と共に隆盛し、歴史を刻んできた、京都五花街のひとつ「宮川町」。石畳を歩く自らの足音がやさしく耳に残る朝8時、路地にある築100年以上の京町家の「ろじうさぎ」は、美味しい朝ごはんを求める地元の常連さんや、旅人たちで賑わいはじめます。

実家に帰省したような居心地の良いお座敷で

路地に面した京町家。風に揺れる暖簾に招かれて店内へ

暖簾をくぐり、カラカラと引き戸を開けると、「いらっしゃいませ」と笑顔のスタッフと共に、差し込む朝陽に立ち上る湯気と、お出汁のやさしい香りが出迎えてくれます。土間で靴を脱いで、座敷に案内され、座敷机の前に腰を下ろすと、思わず「ただいま」と言いそうになるほど、実家に帰ってきたような、ほっこりした気分に。

書棚の一冊を参考に、今日の行き先を決めるのもいい

朝ごはんができあがるまでの間、部屋の中を見回すと、壁一面が書棚になっていて、京都、歴史、食などさまざまな本が約1000冊、ずらりと並んでいます。店主の奥村さんは、京都の観光ガイドを務めていたことがあるそうで、京都好きが高じて買い集めた蔵書だとか。

京丸うちわは、京都の粋な夏のご挨拶

舞妓さん、芸妓さんの名前が朱赤色で記された京丸うちわが、飾られています。ご贔屓筋に夏のご挨拶で配られるうちわや、青紅葉が美しい坪庭を眺めていると、日常を忘れそうになるぐらい、時間がゆったりと流れて、落ち着いた気分になります。

手入れの行き届いた坪庭があり、部屋から見る青紅葉が美しい

京都ならではの食材と旬の野菜で仕立てる、滋味深い味わい

豆乳ゆば粥お膳2200 円

今回、朝ごはんにいただいたのは「豆乳ゆば粥お膳」2200円。豆乳で炊いたお粥の上に、生ゆばが贅沢にのっていて、ひと口、またひと口と、匙が止まらぬ美味しさ。大豆の甘味とお出汁の旨味が全身に染み渡り、元気に一日を過ごせそうです。同じ宮川町にある「千代豆腐店」の豆乳と生ゆばを使っていて、良質の井戸水を使った昔ながらの手作りの豆腐は地元で愛され、祇園の料亭や料理店も贔屓にしているとか。

千代豆腐店の豆乳で炊いたお粥

鮮やかな見た目も美味しいだし巻き

お膳には、4品のおかずがついています。朝食では、大人気のだし巻きを焼きたてで楽しめます。熱々をほおばると、口の中でふわりと解けて、お出汁と卵の旨味が口いっぱいに広がり、至福の味わい。焦げひとつない、ふんわりと美しい仕上がりで、湯気の上がる焼きたてを見ているだけで、幸せな気分に。だし巻きを心ゆくまで楽しみたい方には「だし巻きお膳2000円」がおすすめです。

伸ばした箸も喜ぶ小鉢料理

季節や仕入れで変わる小鉢料理も絶品です。「なすと生姜の甘辛和え」は、なすに含ませた甘辛な味つけが美味しいだけでなく、お口直しとして、お粥の旨さを再認識させてくれます。「畑菜とお揚げの煮浸し」はまさに京都のおふくろの味。柔らかい葉とお揚げにお出汁がたっぷり染みていて、シャキシャキの歯応えのある畑菜の茎と一緒に食べると「ちょうどええ」味わいです。

山利商店の白味噌を使った一品が味わえる

平安時代の宮中の貴族に愛された白味噌。京都に来たら白味噌の料理はぜひ食べたい。豆乳ゆば粥お膳には、京都の老舗料亭や食通に愛されている「山利商店」の白味噌を使った料理が必ず出されます。今回は、豆腐に白味噌の練り味噌をかけた一皿。まろやかな甘さとコクが絶妙で、京都らしい上品な一品でした。冬にはあっさり炊いた京野菜の海老芋や、旬の小蕪に、白味噌の練り味噌をかけた一品が出ることもあるそうで、またひとつ、京都を訪れる目的ができました。

ひんやり冷たい豆乳ゆば粥お膳（夏季限定）提供：ろじうさぎ

「ろじうさぎ」で過ごす、舞妓さんや芸妓さんとのひととき

提供：ろじうさぎ

舞妓さんや芸妓さんとのお茶屋遊びは「一見さんお断り」で、紹介者と同伴することでお座敷に上がることが許されます。ろじうさぎでは、お茶屋の女将さんのご厚意で、舞妓さんや芸妓さんと過ごせるイベントを開催されています。

提供：ろじうさぎ

「舞妓さんを愛でる会」「芸舞妓さんと愉しむ夕べ」「小っちゃい舞妓さんとのお楽しみ会」などを企画され、至福のひとときを過ごせます。また、京都水族館、太秦映画村に一緒にでかけたり、祗園祭で一緒に過ごすようなイベントも開催する予定とか。ろじうさぎのWebサイトや公式Instagramで、募集情報などを公開されています。京都旅行の計画に合わせて、チェックしてみてはいかがでしょう。

提供：ろじうさぎ

［店名］ろじうさぎ

［住所］京都市東山区下柳町176

（宮川町歌舞練場上ル一筋目東入ル 恵美須神社西側）

［電話番号］075-551-0463

［営業時間］8時〜11時（10時半LO）、12時〜16時（15時半LO）

［休日］不定休（公式HPお知らせをご確認ください）

［交通］阪急京都線河原町駅１番出口より徒歩約8分

京阪本線祇園四条駅1番出口より徒歩約3分

文・写真／寺田鳥五郎

テラダ・トリゴロウ。京都精華大学美術学部（現・マンガ学部）卒業。ココロ株式会社代表取締役。1968年、京都生まれ。タウン誌編集者、地方新聞記者、フリー編集ライターを経て、編集デザイン会社を設立。「人に歴史あり」を信条に取材を重ね、その人の魅力を伝えることを心がけている。

【画像】豆乳ゆば粥に焼きたてだし巻き。花街で静かにいただく京都名店の朝食（13枚）