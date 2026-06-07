「広島７−４オリックス」（６日、マツダスタジアム）

悔しさを胸に抱きながらも、ベンチで力強く拳を握った。広島・森下暢仁投手がマウンドを降りた高を先頭で迎え入れる。「高が粘り強く投げてくれたので感謝してます」と、後輩の踏ん張りに最敬礼した。

七回を終えた時点で球数は８８球。３点リードで今季最長となる八回のマウンドへ向かった。今季初完投も視野に入っていたが、先頭への四球から太田に適時二塁打を浴びて２点差に。その後１死満塁とピンチを拡大したところで降板となった。「あそこまでいったので、投げ切りたかった気持ちはあった。申し訳ないです」と森下。２番手・高が最少失点でしのぎ、７回１／３を８安打４失点。栗林に並ぶチームトップの４勝目をマークした。

右腕自身は「粘りきれなかった」と評価したものの、厳しい投手事情を救う１１３球の力投だった。チームは前日まで２試合連続で延長十二回に突入する激闘を演じ、リリーフ陣に負担がかかっていた。森下の試合前の姿を見た高が「気合の入り方が違った」と証言するほど、気持ちを込めてマウンドへ。「（長いイニングをという）気持ちは強かった。チームが勝てたのが一番です」と、背番号１８の意地を示した。

四回にはあと一歩で本塁打の適時二塁打を放ち、約２年ぶりの打点を記録。左翼フェンス手前で弾む大飛球に「（スタンドに）行ってほしかったな」と、二塁ベース上では頭を抱えた。投打ともに“あと少し”の悔しさを味わった森下。価値ある１勝を進化の通過点とする。