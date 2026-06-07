「広島７−４オリックス」（６日、マツダスタジアム）

広島が快勝で交流戦２勝目を挙げ、楽天が敗れたため交流戦の最下位から脱出した。初回にモンテロの左前適時打などで２点を先制。２−１の四回に坂倉が右翼ポール際への７号ソロ、持丸の右翼席への４号ソロなどで３点を加えた。１点差に迫られた直後の八回には名原が試合を決定づける２点適時三塁打を放った。先発・森下は今季最長となる７回１／３を８安打４失点で栗林に並ぶチームトップ４勝目。新井監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−先発・森下は長いイニングを投げるという気持ちが出ていた。

「昨日、おとといと延長戦で、今日投げられない投手もいたので。彼もそういうことを分かった上で良い投球だったと思います」

−八回は杉本に四球を与えて継投に踏み切った。

「いつでも高は行けるように準備してくれてたんですけど、彼（森下）も気合を入れて頑張っていた。そこで見極めようと思っていた。結果は四球だったけど、良いボールだった」

−２点リードの八回１死満塁。難しい場面で高を送り出した。

「ああいう場面でいけるようになってきている。本当に彼の成長を感じます」

−打線は上がってきている。

「上がってきているというか、名原や（平川）蓮にしても試合に出ながらどんどん力をつけていってもらいたいと思います」