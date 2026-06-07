TWICE・ジョンヨン、至近距離ショットで際立つ“無欠点ビジュアル”に反響「毛穴ゼロ」「美の暴力」

TWICEのジョンヨンが、圧倒的な美貌でファンを魅了した。

ジョンヨンは最近、自身のインスタグラムを更新し、「TEAMTWICE」というコメントとともに写真を公開した。

【写真】ジョンヨン、至近距離ショットで「毛穴ゼロ」

公開された写真には、楽屋でメイクを受けるジョンヨンの姿が収められている。至近距離で撮影された自撮り写真では、くっきりとした目鼻立ちと透明感あふれる美肌が際立ち、見る者の視線を奪った。

また、頚椎椎間板ヘルニアの治療によるステロイド剤の副作用を乗り越えた、さらに洗練されたビジュアルを披露。シャープになった美貌でファンを魅了した。

この投稿を見たファンからは、「美の暴力」「可愛すぎる」「毛穴ゼロ」「どんどん綺麗になってる」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ジョンヨンInstagram）

なお、ジョンヨンが所属するTWICEは現在、ワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中。7月10日〜12日までソウル・KSPO DOMEで行われる公演をもって、ツアーのフィナーレを迎える予定だ。

◇ジョンヨン プロフィール

1996年11月1日生まれ。本名ユ・ジョンヨン。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューし、グループではリードボーカルを務める。実姉は女優のコン・スンヨン。2020年10月に健康上の理由で活動を休止し、翌2021年1月の「第30回ソウル歌謡大賞」で復帰。同年8月、パニック障害及び不安障害の症状で再び活動休止したが、2022年2月のワールドツアーより活動を再開した。