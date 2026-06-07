◆バスケットボール◇静岡県高校総体 ▽女子準決勝 浜松南６５―５２市立沼津（６日・エコパアリーナ）

男女準決勝が行われた。女子は浜松南が６５―５２で市立沼津を下し、１９８７年以来、３９年ぶりの決勝進出を決めた。もう１試合は１０連覇（２０２０年コロナ禍で中止）がかかる浜松開誠館が浜松学院興誠を破った。男子はＶ５を狙う藤枝明誠と浜松学院興誠が勝ち上がった。決勝は７日にエコパアリーナで行われる。

浜松南がファイナルの扉を開いた。同点で折り返した第３クオーター（Ｑ）でギアを入れ替えた。「３ピリからもっとディフェンスの圧を上げました」。PG金子莉央主将（３年）の言葉通り、積極的な守りで相手を封じて攻撃につなげると、このＱだけで１１点差を付けて優位に試合を運んだ。

インサイドではＣ相沢彩乃（３年）が得点を重ねた。「前半はミスが目立って、なかなか速い展開が出せなかったけど、中で自分が点を取ってやろうと思ってました」。１７３センチのセンターが高さを生かし、両チーム最多の３０点を稼いだ。

１９８３年以来、４３年ぶりの優勝を懸けて決勝は浜松開誠館と対戦だ。西部予選決勝では５０―５４で敗れた相手にリベンジを狙っている。「これまで２０点差ぐらい離されていたけど、前回は４点差。背中が見えてきた」と、金子主将が手応えをつかむ。Ｖ１０を狙う女王を止めて、全国総体の切符をもぎ取る。