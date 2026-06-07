マジョリカ マジョルカのまつ毛美容液が進化！新「ラッシュジェリードロップ ロング」登場

まつ毛ケアにこだわる女性たちから長年支持されてきたマジョリカ マジョルカのまつ毛美容液シリーズが、この夏さらに進化して登場します。2026年7月21日（火）より発売される「ラッシュジェリードロップ ロング」と「ラッシュジェリードロップ ロング プレミアム」は、まつ毛の成長サイクルに着目した新発想のアイテム。美容成分やチップ形状もアップデートされ、毎日のまつ毛ケアをより快適にサポートしてくれます♡

成長サイクルに着目した新まつ毛美容液

今回のリニューアルでは、まつ毛が長く太く育つ「成長期」に着目。新たにナイアシンアミドGL※2を配合し、まつ毛の根もと※4から毛先までしっかりケアできる処方へ進化しました。

ベーシックタイプの「マジョリカ マジョルカ ラッシュジェリードロップ ロング」は、5.3g入り・全1種で1,210円（税込）。

なつめ果実エキスや海藻エキス、ツバキ種子油など計7種の美容成分を配合し、ハリのある美しいまつ毛へ導きます。

一方、「マジョリカ マジョルカ ラッシュジェリードロップ ロング プレミアム」は5.3g入り・全1種で2,640円（税込）。

アデノシン（保湿）※3を含む20種の美容成分を贅沢に配合し、ボリューム感のある素まつ毛を目指せるプレミアム仕様です。

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塗りやすさが進化したロングラッシュエステチップ

新シリーズでは、従来から好評だったチップ形状をさらに改良。先端を細くした「ロングラッシュエステチップ」を新採用し、まつ毛全体だけでなく根もと※4への塗布がしやすくなりました。

試用後アンケートでは87％の使用者が「根もと※4にもまつ毛全体にも塗りやすい」と回答※6。毎日のケアをストレスなく続けられる工夫が詰まっています。

また、無香料・無着色に加え、パラベンフリー、鉱物油フリー、プロスタグランジン類似物質フリーを採用。まつ毛エクステやまつ毛パーマをしている方でも使いやすく、敏感な目もとにも配慮された設計です。

ベーシックとプレミアムの違いをチェック

「ラッシュジェリードロップ ロング」は、朝晩2回の使用で手軽にまつ毛ケアをしたい方におすすめ。まつ毛のハリ感アップやうぶ毛まで美しく見せたい方にぴったりです。

「ラッシュジェリードロップ ロング プレミアム」は、より集中ケアをしたい方におすすめ。

アデノシン（保湿）※3やヒアルロン酸、コラーゲン、CICA（ツボクサ葉／茎エキス）などを配合し、まつ毛だけでなく目もとの乾燥対策にも活躍します。

さらに乾燥による小ジワを目立たなくする効能評価試験済みなのも嬉しいポイントです。

進化したまつ毛ケアで理想の目もとへ

マジョリカ マジョルカの新「ラッシュジェリードロップ ロング」シリーズは、美容成分・塗りやすさ・やさしい使い心地のすべてをアップデートした注目のまつ毛美容液です。

毎日のケアに取り入れることで、ハリやボリューム感のある美しい素まつ毛を目指せます。自分に合ったタイプを選んで、より魅力的な目もとづくりを楽しんでみてはいかがでしょうか♪