サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に向けメキシコで調整している日本代表の練習を仕切るのが、現役時代に代表経験があるコーチ陣だ。

特に日本がＷ杯に初出場した１９９８年大会のメンバーである名波浩、斉藤俊秀両コーチは森保監督の両腕を担っている。（メキシコ・モンテレイで、星聡、細田一歩）

欧州飛び回り選手と信頼関係

守備の構築を担うのが現役時代、頭脳的なＤＦとして知られた斉藤コーチだ。

清水でプレーしていた時、監督などを務めたペリマン氏から「悲観的になれ」と教わった。守備は、準備や予測が大事になるという意味だ。指導者になった今、「守勢でも『これだけ準備してきたから大丈夫』という楽観的な発想も持たせたい」。チームはここまで５試合連続で完封勝利を挙げている。

森保監督が「相手の懐に入るのがうまい」と話すように、小型のスーツケース一つで欧州を飛び回り、選手との関係を築いてきた。森保ジャパンの初期からスタッフ入りし、世代別代表時代から知る選手も多い。「心身共に選手やチームがつながることが、日本の生命線」。線を太く、強くしていくことが役目だと心得ている。