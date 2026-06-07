俳優の賀来賢人さんが自身のXを更新。妻で女優の榮倉奈々さんの自宅でのオフショットを公開し、話題となっています。



【写真】夫の出演番組を見る「オフ感満載」の榮倉奈々さん

賀来さんは「失敗して嬉しそうです」とつづり、1枚の写真をアップ。写真には、賀来さんがゲストとして出演したTBS系バラエティ番組「バナナサンド」がテレビで放映される様子が写っており、「ハモリ我慢ゲーム」に参加する姿を背景に、榮倉さんが舌を出してダブルピースで無邪気に笑っています。



榮倉さんは、白いTシャツにセットなしの髪というオフ感があふれています。部屋にはゲーム機もあり、夫婦の日常が感じられます。



この投稿へのコメントでは「家に榮倉奈々いるのずるくない？」「楽しそう…」「自然体なのに、ドラマのワンシーンが撮れてしまう」「理想の夫婦」「案外庶民的」「ちゃんと生活感があって好感持てる」「すっぴんでこんな可愛いとか反則」などの声が寄せられました。



賀来さんと榮倉さんは2014年放送のTBSドラマ「Nのために」で共演。2016年に結婚。2017年に第1子、2021年に第2子が誕生しました。