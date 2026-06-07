◇ア・リーグ アストロズ 13―2 アスレチックス（2026年6月6日 ヒューストン）

アストロズの今井達也投手（28）が6日（日本時間7日）、本拠アスレチックス戦に先発し、5回を投げて5安打4四死球8三振2失点で3勝目を挙げた。アスレチックス戦ではメジャー初勝利をマークした4月4日（同5日）に続いて2勝目となった。

初回、2回と先頭打者を出塁させながら無失点。2回までにアルバレスの22号満塁本塁打などで6点の援護を受けたが、3回に2死から四球と単打で一、二塁とされ、5番・ソダーストロムに中前適時打を浴びた。さらに死球を与えた満塁から7番・ゲロフに押し出し四球でこの回2失点。それでも5回は初めて3者凡退に抑え、大量リードの展開に6回からマウンドを譲った。

92球のうちストライクは56球。最速97マイル（約156.1キロ）のフォーシームが32球、スライダーが48球、シンカーとチェンジアップが6球ずつで、8奪三振のうち6個がスライダーによるものだった。

アストロズは3本塁打など14安打を放ち、今季最多の13得点で大勝。本塁打、打点でア・リーグ2冠のアルバレスは、20本塁打ながら負傷者リスト（IL）入りしているホワイトソックスの村上宗隆に内野手（26）2本差をつけた。