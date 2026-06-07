◆米大リーグ アストロズ１３―２アスレチックス（６日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

アストロズの今井達也投手が６日（日本時間７日）、本拠のアスレチックス戦に先発。５回２失点で３勝目（３敗）を挙げた。

１点の援護をもらった直後の２回は四球、三振、セーフティーバントで１死一、二塁とされた。８番マクニールを右飛で２死。９番ハネズに対しては、カウント３―１からの５球目がボール判定で四球のところ、ＡＢＳチャレンジで覆りフルカウントとなった。６球目は膝元へのスライダーで空振り三振でピンチを脱すると、気合満点の表情でグラブをたたいた。

３回は２死から四球を出した後に連打され１失点。なお一、三塁で死球で満塁とピンチを広げると、ゲロフには押し出し四球で２点目を献上した。

４回は１死で安打を許したが無失点。５回はこの試合で初めて３者凡退とし、調子を上げたが、球数が９２球に達していたこともあり、この回限りで降板した。５６球がストライクだった。

５回５安打２失点３四球１死球８奪三振で、防御率は５・２４になった。

ア軍打線は序盤から猛攻。２回にはウェードが１号ソロ、アルバレスがリーグトップを独走する２２号グランドスラムを放ち、６―０と大きく突き放した。アルバレスは打率３割１分９厘、２２本、４８打点で瞬間的にリーグ３冠に浮上した。３回にはアルテューベに５号ソロが出るなど、５回までで１３点を挙げ、大勝した。