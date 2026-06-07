◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽プレーオフラウンド第２戦 藤枝１―０愛媛（６日、静岡・藤枝総合運動公園サッカー場）

Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは６日、明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ「プレーオフラウンド第２戦」でＪ３愛媛を下し、１９位で特別大会を終えた。

藤枝は愛媛の反撃をしのぎ切った。後半２０分過ぎから攻め込まれながらもゴールは許さず、５月１６日の磐田戦（３〇０）以来の白星。ホームで勝つのは、やはり磐田を相手にした３月７日以来だ。押し込まれたゲーム終盤に「耐えて、はね返す精神力がついた」と槙野智章監督（３９）。地元での連敗を５で止め、最高の形でシーズンを締めた。

勝負を決めたのはＭＦ岡沢昂星（２２）の１３戦ぶりの一撃。前半３７分に「コースを狙った」と、相手ＤＦの間を抜けるグラウンダーのミドルでネットを揺らした。普段はボランチの位置から最終ラインまで戻ってビルドアップに参加するが、この日はＭＦ梶川諒太（３７）が「上がっていい」と背中を押してくれたという。

試合後は「サポーターを待たせ過ぎました」と苦笑し、「最後に笑ってもらえてよかった」と勝利を喜んだ。そして「Ｊ１に昇格しましょう！」とスタンドに約束した。（里見 祐司）