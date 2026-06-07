【モンテレイ（メキシコ）６日＝ペン・金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表のメキシコ・モンテレイ事前合宿４日目がスタートした。

５月３１日のアイスランド戦で足に違和感を覚えて前半のみで退いた主将ＭＦ遠藤航（リバプール）は、３日目まではグラウンドに姿を見せていなかったが、４日目のこの日はアップシューズを履いてグラウンドに姿を見せて円陣に参加。その後、別メニューで調整となった。

また、この日は当初から予定していた宿泊施設から約１５キロの距離にあるメキシコ１部ティグレスの練習場を初めて使用。今合宿４日間で３度目の練習会場変更となったが、ようやく本来の場所で実施することとなった。

日本代表は、７日まで現地でトレーニングを行い、８日よりベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルに入る。１４日（日本時間１５日）には１次リーグ初戦、米ダラスでオランダ戦、２０日（日本時間２１日）にはモンテレイに戻ってチュニジア戦、２５日（日本時間２６日）は再びダラスでスウェーデン戦を迎える。