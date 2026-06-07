ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「私の子を返して！」夫の不穏な笑みの意味に気づかけなかった…結婚… 「私の子を返して！」夫の不穏な笑みの意味に気づかけなかった…結婚後に知った義母と夫の本性 「私の子を返して！」夫の不穏な笑みの意味に気づかけなかった…結婚後に知った義母と夫の本性 2026年6月7日 7時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 「用済み」なんて、そんなひどい話があるでしょうか…。妻がそう感じるまでに、いったい何があったのか。義母との関係、夫の変化、そしてブライダルチェックの真相…。少しずつ明らかになっていく背景に、目が離せません。妻にとって、本当の幸せはどこにあるのでしょうか？>>【まんが】義母に奪われた私の子(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】義母に奪われた私の子 「え…今なんて言った？」仲良しママ友が急に別人のよう…子どもの関係も崩壊寸前に!? その理由は… 娘のアレルギーを知らなくても「わざとじゃない」なら許される？ 怒る妻に夫は逆ギレして…【何度言っても聞いてない夫 Vol.5】