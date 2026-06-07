◇交流戦 西武5―2中日（2026年6月6日 バンテリンドーム）

交流戦ならではの好判断だった。西武・隅田が意表を突いてセーフティースクイズを決めた。しかも、ノーサインでだ。

「（打球が）前に飛ぶ気がしなかったので。一塁側に転がすと決めたらうまくいった」

三塁走者の長谷川が俊足のため、自らの判断でバントを決行した。4―2の7回1死二、三塁。巧みに一塁側へ転がした。投手のスクイズ（記録は犠打野選）は、球団では74年東尾修以来52年ぶり。プロで無安打ながら初打点。“記録的”な攻撃をした隅田は「めげずにバント練習したので決まって良かったです。今日は合格点かなと思います」とはにかんだ。

交流戦に向けたベルーナドームでの打撃練習。平良が本塁打を狙ってフルスイングで打球をスタンドに運ぶ中で、隅田は黙々とバント練習に時間を割いていた。波佐見（長崎）では「8番・投手」で夏の甲子園に出場。西日本工大ではDH制があり打席に立たなかった。西口監督も「バントのサインは怖くて出せないよ」と笑いながら、好判断を称えた。

投げては8回3安打2失点で今季5勝目を挙げた。2回に2ランを浴びて先制を許したものの、4回以降は無安打に抑え「失投は反省していますが粘り強くチームを信じて投げられた」とバンテリンドームで初勝利した。

エースの今井が移籍した今季は投手陣のリーダー格として期待される。オフには後輩たちと山口・下関で自主トレを実施。「自分もちゃんと独り立ちしなければいけない」と後輩を鼓舞しながら厳しい練習をこなすなど兄貴ぶりも発揮している。「交流戦優勝を目指し、気を引き締めてやっていく」。投打で今季最多タイの貯金12に導いた。（河西 崇）

○…隅田（西）がスクイズでプロ初打点をマーク。交流戦で投手のスクイズは、昨年6月19日の広島戦で大関（ソ）が決めて以来。チームの投手では太平洋時代の74年8月27日の日本ハム戦で東尾が記録して以来52年ぶりで交流戦では初めて。