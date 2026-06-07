【ガスト】ハンバーグにスイーツ、モーニングもお得に。最大120円引きになる「初夏のオトクーポン」28枚を公式Xで公開中《最長7月1日まで》

ガストは、最長2026年7月1日まで使える28枚のクーポンを公式Xで公開しています。

クーポンは最短で6月10日まで

ガストの公式Xは、「初夏のオトクーポン」と題したクーポンを公開中。

6月10日まで楽しめるクーポンと値引額の一例は以下の通り。

・ビーフ100％粗挽き肉厚ステーキ風ハンバーグ...90円引き（平日17時以降・土日祝日限定）

・鉄板目玉ハンバーグ...40円引き

・ミニチーズINロコモコ丼（味噌汁・漬物付き）...40円引き

・おつまみカキフライ［2個］...50円引き

つづいて、7月1日まで使えるクーポンと値引き額を紹介します。

・チーズINハンバーグ...70円引き（平日17時以降・土日祝日限定）

・彩り野菜の黒酢から揚げ御膳（海老フライ＆カキフライの小鉢付き）...50円引き

・温玉ミートドリア...70円引き

・海老アボカドと彩り野菜のサラダ《S》...50円引き

・チョコバナナとマスカルポーネのパンケーキ...50円引き

・目玉焼き＆ベーコンソーセージセット...120円引き（開店〜10時30分まで利用可）

・スクランブルエッグ＆ベーコンソーセージセット...120円引き（開店〜10時30分まで利用可）

クーポンは、組み合わせて何度でも利用できます。

いずれも店内飲食限定で、宅配・テイクアウトは利用できません。

期間限定・数量限定商品は無くなり次第終了します。22時から翌5時までの注文には、深夜料金の10％が加算されます。

モーニングやディナータイムなど、お得に外食を楽しみたい人はクーポンのチェックを忘れずに。

※画像は公式Xより。

東京バーゲンマニア編集部