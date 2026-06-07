【ガスト】ハンバーグにスイーツ、モーニングもお得に。最大120円引きになる「初夏のオトクーポン」28枚を公式Xで公開中《最長7月1日まで》
ガストは、最長2026年7月1日まで使える28枚のクーポンを公式Xで公開しています。
クーポンは最短で6月10日まで
ガストの公式Xは、「初夏のオトクーポン」と題したクーポンを公開中。
6月10日まで楽しめるクーポンと値引額の一例は以下の通り。
・ビーフ100％粗挽き肉厚ステーキ風ハンバーグ...90円引き（平日17時以降・土日祝日限定）
・鉄板目玉ハンバーグ...40円引き
・ミニチーズINロコモコ丼（味噌汁・漬物付き）...40円引き
・おつまみカキフライ［2個］...50円引き
つづいて、7月1日まで使えるクーポンと値引き額を紹介します。
・チーズINハンバーグ...70円引き（平日17時以降・土日祝日限定）
・彩り野菜の黒酢から揚げ御膳（海老フライ＆カキフライの小鉢付き）...50円引き
・温玉ミートドリア...70円引き
・海老アボカドと彩り野菜のサラダ《S》...50円引き
・チョコバナナとマスカルポーネのパンケーキ...50円引き
・目玉焼き＆ベーコンソーセージセット...120円引き（開店〜10時30分まで利用可）
・スクランブルエッグ＆ベーコンソーセージセット...120円引き（開店〜10時30分まで利用可）
クーポンは、組み合わせて何度でも利用できます。
いずれも店内飲食限定で、宅配・テイクアウトは利用できません。
期間限定・数量限定商品は無くなり次第終了します。22時から翌5時までの注文には、深夜料金の10％が加算されます。
モーニングやディナータイムなど、お得に外食を楽しみたい人はクーポンのチェックを忘れずに。
※画像は公式Xより。
東京バーゲンマニア編集部