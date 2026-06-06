頭痛の検査で見つかる疾患とは? CTとMRIの検査内容とその重要性を医師が解説

実は頭痛の裏には、脳出血や脳腫瘍など命に関わる病気が潜んでいることもあります。頻繁に起こる頭痛や、これまでに経験したことのない激しい痛みを感じた場合は要注意だそうです。 CT検査やMRI検査でわかること、頭痛治療のために必要な検査のポイントについて、宮崎先生に伺いました。

編集部

頭痛の検査では、どのようなことを行うのですか？

宮崎先生

問診のほか、CT検査とMRI検査を行います。症状に応じて、どちらの検査を行うか選択します。

編集部

それぞれの検査ではどのようなことがわかるのですか？

宮崎先生

まずCT検査では頭部にX線を照射して、頭部を輪切りにしたような断面画像が得られます。これにより、脳挫傷、脳出血、頭蓋内出血などの疾患を確認できます。またCT検査では骨の状態をよく見ることができるので、打撲など外傷の検査にも有用です。

編集部

MRI検査ではどんなことがわかるのですか？

宮崎先生

強力な磁力と電磁波で頭部の断層画像を撮影する検査です。MRI検査では血管などもきれいに映ります。そのため、脳動脈瘤、頭蓋内主幹動脈の狭窄や閉塞、脳梗塞、脳腫瘍、くも膜下出血、髄膜炎などの早期発見に役立ちます。

編集部

血管も映し出すことができるのですね。

宮崎先生

はい。MRI検査を行うことで、頭や首の血管に詰まりや狭くなっている部分がないかなどの確認ができます。それにより、くも膜下出血の原因となる未破裂脳動脈瘤や動静脈奇形、脳卒中の原因となる無症候性脳主幹動脈閉塞・狭窄の有無などなどを調べることができます。

編集部

一度の検査でいろいろなことがわかるのですね。

宮崎先生

MRI検査は二次性頭痛の鑑別のみではなく、一次性頭痛の治療においても重要です。たとえば片頭痛の治療薬のトリプタン製剤という薬を処方する前には必ず脳梗塞や脳血管狭窄の有無を調べる必要があります。その際にもMRI検査が有効です。

監修医師：

宮崎 良平（井土ヶ谷脳神経外科・内科頭痛・めまい・しびれクリニック）

平成23年福島県立医科大学医学部卒業。平成25年横浜市立大学脳神経外科学教室に入局、同年横須賀共済病院で後期研修開始。横浜市立大学附属市民総合医療センター脳神経外科/救急救命センター、神奈川県立こども医療センター脳神経外科、横浜市立大学附属病院脳神経外科を経て、平成30年横浜市立大学大学院 医学研究科博士課程入学。基礎研究を行いながら、在宅クリニックでの診療経験、内科外来でのトレーニング、漢方診療経験を積む。令和3年まこと在宅クリニック神奈川県央開院、令和5年 井土ヶ谷脳神経外科・内科頭痛・めまい・しびれクリニック開院。

※この記事はメディカルドックにて＜その｢頭痛｣が危険ではない根拠はどこに? 頭痛の検査の内容と重要性を解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。