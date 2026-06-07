俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は7日、第22話「播磨大誤算」が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

一度は播磨を手中に収めたかに見えた羽柴秀吉（池松壮亮）だったが、竹中半兵衛（菅田将暉）の悪い予感が的中。服属したはずの国衆たちが反旗を翻し、呼応して毛利・宇喜多も兵を挙げる。しかも折悪く半兵衛の体調が悪化し、秀吉は味方を見捨てて撤退。ある夜、自責の念に苦しむ秀吉は足を踏み外して頭を打ち、記憶を失くしてしまう。羽柴小一郎（仲野太賀）は兄の記憶を取り戻そうと手を尽くすも…。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

次回予告には、毛利の外交僧・安国寺恵瓊（えけい）の姿。初登場となり、その暗躍ぶりが注目される。

演じるのは、落語家の立川談春。戦国武将・佐久間信盛に扮した「どうする家康」以来3年ぶり3回目の大河で「“外交”がどれほど繊細で重要なものかを日々感じる世界の現状。そんな時代に毛利家の存続だけを願って必死の外交交渉をする恵瓊を演じていると、前に立ち塞がる豊臣兄弟は間違いなく手強い2人ですが、不思議なことに恵瓊自身は特に秀吉に奇妙な“友情”のようなものを感じているような気がしてなりません」とコメントしている。