北海道発のアイドルグループ「限りなく白く」が、初の全国流通盤「青春の種」をリリースする。これを記念して亀子にかのソロインタビューを3部作で公開する。第1部では表題曲に込められたメッセージと、内向的なセンターが背負う表現の葛藤に迫る。（推し面取材班）

東京・表参道。観客を待つライブハウスは静まり返っていた。フロアに置かれた無機質なパイプ椅子にちょこんと腰掛け、膝の上でペットボトルをゆっくりと転がしている。

関西遠征で見つけたという阪急電鉄のペットボトルカバーが被せられたそれを、じっと見つめる伏せられたまつ毛。文化系の部室の隅で、お気に入りの文庫本を大切にめくるような、そんな静かな空気が漂っていた。

「全国の方に歌を届けることがずっと夢だったので、今回のリリースでその夢に一歩踏み出せたことがすごく嬉しいです」

全国という言葉の響きに、華奢な肩がわずかにこわばり、膝の上の指先がギュッと白く結ばれる。

「北海道でずっとやってきたアイドル」から、「全国にふさわしいグループ」へ。たまにCDショップに入っては、並ぶ作品群を見上げて圧倒されていたという。

「自分もそこに並ぶんだと思うと驚きが大きいです。たくさんの方に存在を見てもらえるのかなと思うと楽しみですね」と語る声は、ひどく穏やかだ。

「青春の種」には、心の一番やわらかい部分を刺すフレーズがある。

♪叶えたくて 諦めて 捨てた日々に 答えはなくていい――

「私自身、過去の選択や行動に対して『あの時こうしていれば』と後悔しがちなんですが、この『答えはなくていい』という言葉にすごくハッとして。考えていても仕方ないなと思えたので、大好きなフレーズです」

正解のない過去を一人で抱え込み、幾度となく眠れぬ夜をやり過ごしてきた痕跡が、そのかすれた吐息ににじむ。

任されたポジションは、歌い出しとラスト。静寂を切り裂き、ただ一人で空間を支配しなければならない大きな重圧。「静かに、しっとりと歌い出すので、毎回すごく緊張しますね」と漏らす。

「元々の性格としては注目を浴びるのがすごく苦手で、『見ないで！』ってなっちゃうタイプなんです（笑）」

自虐めいた笑い声の裏に、何度も逃げ出したくなっただろうプレッシャーの影がちらつく。それでも、自ら光の当たる場所へ足を踏み出す。

「ステージに立っている時だけは『見てくれている方がいる』と思えば、堂々としているように見せることができる。見てくれる方の期待を裏切らないパフォーマンスができるように、いつも頑張ろうと思っています」

根は、目立つのが得意なタイプじゃない。けれど、見てくれている人がいるから立てる。その矛盾こそが、亀子がステージの中央に立ったときに放たれる異質な引力の正体なのだろう。

細部へのこだわりも強い。「すごくマニアックな部分でもいいですか？（笑）」と身を乗り出し、2番のサビのフォーメーション移動について熱を帯びた声で語る。

「周りで、みんなで踊りながらくるっと回って立ち位置を変えるフォーメーションがあるんです。練習の時からすごく苦戦したんですが、回って座る動きがきれいにそろった時はすごく気持ちがいいので、ぜひ注目してほしいです」

歌声の聴きどころは、自身に託された2番のBメロ。「レコーディングの時にディレクションを受けて、普段の歌い方とは少し違う感じで録ってみました。すごく難しかったんですが、そこもぜひ聴いてほしいです」。

ステージに上がったときだけはファンのために輝き続けられるように。北の大地から全国という広野へ、青春の種を蒔きに行く。