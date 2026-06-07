「明治安田Ｊ１百年構想リーグ・プレーオフラウンド第２戦、鹿島２-０神戸」（６日、メルカリスタジアム）

西１位の神戸はアウェーで東１位の鹿島に０−２で敗れたが、２戦合計５−２で優勝した。第１戦は引き分けだった東西２位対決はＣ大阪がＦＣ東京を３−１で下し、３位で終えた。百年構想リーグはＪリーグのシーズン移行に備えた特別大会として行われた。Ｊ１の新シーズンは８月に開幕する。

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頂点への道のりは決して平たんではなかった。アジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）は準決勝で敗れ、アジア制覇を果たせず。目標をかなえられなかったチームの前に“壁”がそびえ立った。

ＡＣＬＥ後、Ｊ１百年構想リーグで西地区１位はつかんだものの、リーグ７試合で９０分勝利は２回のみ。今季就任したスキッベ監督が３バックを採用する中で各選手の距離感に“ゆがみ”が生じていた。選手、監督の考えがちぐはぐになりかけていた時、動いたのはＦＷ大迫。５月２３日の福岡戦後、監督と選手でミーティングの機会を設けた。

「言い合うことが大事だなと。僕らと監督の感覚のズレを擦り合わせて、いいチームになっていきたいと思った」

４バックに戻した鹿島とのプレーオフラウンド第１戦は５−０で快勝。指揮官とイレブンのサッカー観が合致し、迷いは消えた。「監督は自分たちの力、サッカーを信じてくれている。監督の期待に応えたいという気持ちが選手たちは強かった」とＤＦ酒井。ＭＦ武藤は「原点に立ち返るじゃないけど、サコ君（大迫）たちが話し合ってみんなに共有してくれた」と振り返った。

さらなる強さを得るために妥協なしで挑んだＪ１百年構想リーグ。紆余（うよ）曲折を経て突き詰めた神戸のサッカーは次なる戦いへの糧となる。（デイリースポーツ・北村孝紀）