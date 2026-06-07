サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に向けメキシコで調整している日本代表の練習を仕切るのが、現役時代に代表経験があるコーチ陣だ。

特に日本がＷ杯に初出場した１９９８年大会のメンバーである名波浩、斉藤俊秀両コーチは森保監督の両腕を担っている。（メキシコ・モンテレイで、星聡、細田一歩）

「攻守一体」を念頭に

練習場のピッチで円陣ができた時、中心にいるのが名波コーチだ。メニューの狙いを分かりやすく説明しつつ、緩慢な動きを見せた選手がいれば、ベテランであろうと厳しい言葉を投げかける。指導する姿からは、「代表への思いは人一倍強い」と自負するレジェンドの威厳が感じられる。

大切にしているのが「映像とピッチの絵合わせ」だ。試合の動画を見せて説明する際は、選手が実戦に落とし込みやすい切り取り方に気を配る。「攻守一体のチーム作り」を念頭に、ボールを奪われて反撃を受けるリスクにも注意を払って、攻撃を組み立てている。

「攻撃が滑らかにいかない時があれば、全て僕の責任」。現役時代に代表のイロハを教わった森保監督を、強い覚悟で支えている。