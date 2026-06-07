◇交流戦 阪神1─0楽天（2026年6月6日 甲子園）

審判の判定を不服として侮辱行為を働き、退場処分を受けた阪神の選手がいた。十数年前のことだ。彼は「僕たちは命をかけている」と言い放った。なのに審判は……と言いたいのだろう。

ごう慢である。審判員の誇りを傷つける発言だった。スポーツに命まで賭してはいけないが、言葉の綾として受けいれるなら、審判員も命をかけている。一投一打一球に真剣に向き合っている。

翌日早朝、その彼と同じ新幹線車両に乗り合わせた。靴を脱ぎ、両足を前の座席の背もたれに投げ出していた。前に人はいなかったが、だらしない姿勢に「命」の日々を感じなかった。

何度でも書くが、野球は人生に似る。つまり、生活に似る。英語ではどちらも「life」だ。

この考えは「野球道」として発展してきた日本で根強い。高校でも少年野球でも礼儀や感謝を伝え、目標を勝利に、目的を人間形成に置く。原点を忘れてはいけない。

大リーグでも大谷翔平が審判員へ敬意を払う姿に共感を呼ぶ。阪神でも大山悠輔や熊谷敬宥らが初回の守備に就く際、審判員に脱帽黙礼する。

森下翔太も実はわかっているはずだ。東海大相模でも中央大でも学んできて今がある。

この日の5回裏、判定に不服で球審・真鍋勝已に暴言を吐き、退場処分となった。微妙な判定への不満は理解する。ただし、それを態度に出していては自分から崩れていく。「自分でコントロールできないことには気を使わない」という話を野茂英雄や松井秀喜ら一流選手から聞いた。ランディ・ジョンソンからは「怒りより強い力はやさしさだ」と聞いた。

最近の森下には判定への不満な態度や凡打で凡走する姿が散見されていた。情緒不安定とみて案じていた。監督・藤川球児は森下が日本代表に選ばれ、秋や春のキャンプを全うできなかった点に触れ「修練を積む期間がほしかった」と話した。

この3連戦は「スタジアム・ヒーローズ・デー」。球場で働くすべての人を「ヒーロー」に敬意を払う趣旨である。元NPB審判長・友寄正人のイベントも開かれた。今季最多の観衆には少年少女も目立った。オールスターファン投票トップの人気選手として見せてはいけない姿だった。

まだまだ若い。この一件を糧に人間的に成長すれば、一流への道が開くだろう。 ＝敬称略＝ （編集委員）