ミネラルが豊富でノンカフェインということで、熱中症予防としても人気の「麦茶」が様々なニーズに合わせて進化しています。

【写真を見る】「すいか8割、麦2割」“フルーツ風味”や“粉末”も…進化する「麦茶」【THE TIME,】

プロ直伝「麦茶の美味しい作り方」

みなさんは、麦茶をどうやって作っていますか？

「やかんで沸かして、冷水筒に入れて」（20代女性）

「煮て出すみたいな。 煮出しめちゃくちゃウマい」（高3女子）

やかんでしっかり沸騰させて作る「煮出し派」もいれば、お湯に麦茶パックを入れて作る「お湯出し派」の人たちも。

「ポットに熱湯を入れて出して、水で薄めて冷やす」（30代男性）

中でも一番多かったのは、「水出し派」です。

「楽なので水出し」（40代女性）

「9時10時くらいにセットしておいて、次の日の朝学校に持って行く時にできている」（高3女子）

作り方にさまざまなこだわりや違いがありますが、“本当においしい麦茶の作り方”を聞くため、創業110年以上の麦茶工場『小川産業』（東京・江戸川区）へ。

職人が日ごとに火加減を調整した石窯で国産の大麦を2度焙煎。“まろやかな旨みや甘み”が特徴の麦茶を作っています。そんな麦茶のプロがオススメする作り方は…

取締役・小川桂輔さん：

「やかんに水を張り麦茶パックを投入したら10分程度煮出す。最後30分から1時間くらいそのままおくと、“香ばしさ・甘みがしっかり出てくる”。粉っぽさが出づらいというのが大きなところ」

プロ直伝の“煮出し麦茶”の味はー

THE TIME,マーケティング部 羽田優里奈部員：

「沁みる…。“麦の香ばしさと爽やかさのバランスが良い”。ごくごく飲めちゃう夏にぴったりな麦茶」

とはいえ、夏にお湯を沸かすのは暑い…面倒くさい…という声も。

実はイマ、そんな麦茶作りの面倒くささを解消するグッズが登場しています。

電子レンジ＆熱湯OK「便利ポット」

“電子レンジ”で麦茶が作れちゃうのは、「レンジでかんたん麦茶ポット むぎちゃん」(HARIO/2750円)

耐熱ガラスのポットに300mlの水を注ぎ、電子レンジ（600w）で3分。そこに、麦茶パックを入れて5分おき、最後に水を足したら完成です。

『カインズ』からは、120℃までの“熱湯OK”の「耐熱ピッチャー 2.2L」(498円)

プラスチックの広口ポットで、煮出した麦茶をそのまま入れられるため冷ます手間が省けます。

また、蓋はパッキンなどを使用していないワンパーツ。容器も底まで手が届く形状なので洗うのも楽チンです。

「粉末」「濃縮」や「フルーツ風味」も

麦茶自体もどんどん進化しています。

「『新茶人®』 早溶け旨茶 むぎ茶スティック100本」(味の素AGF/1868円※想定売価・番組調べ)は、小分けの袋にコップ一杯分の“粉末タイプ”の麦茶が入った商品。

お湯はもちろん、キンキンに冷えた水でも“10秒で完成”。飲みたい分をすぐに作ることができます。

羽田部員：

「一口目から焙煎した麦のような。スティックとは思えないほど“やかんで煮出したような”しっかりとした麦の香ばしさを感じる」

たくさんの麦茶をすぐに作りたい人には、“濃縮タイプ”の麦茶。

「GREEN DA・KA・RA やさしい麦茶 濃縮タイプ 180g缶」(サントリービバレッジ＆フード/146円※希望小売価格)は、水で割るだけで、お好みの濃さに合わせて1〜2Lの麦茶を簡単に作れます。

羽田部員：

「最初に麦の香ばしさが来て後から甘み。“後味はスッキリ”している」

麦茶に少し飽きちゃった…という人にピッタリなのは、麦茶にフルーツの風味をプラスした「フルーツ麦茶」(LUPICIA/ティーバッグ10個パック入り・各630円)

すいかやあんず、りんごなど様々なフレーバーがあり、飽きずに飲み切ることができます。

羽田部員：

「すごい！すいかの味がする。“すいか8割・麦2割”という感じ」

ニーズに合わせ進化する麦茶。次はどんな商品が登場するのでしょうか？

（THE TIME,2026年6月2日放送より）