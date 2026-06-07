コメの価格は少しずつ下がり始めていますが、令和の“コメ騒動”は続いています。赤字覚悟の卸売業者、新たなビジネスに打って出る農家。現場の最前線を取材しました。

【写真を見る】｢仕入れが高すぎて…｣ コメで1億5000万円の赤字 在庫は去年の約2倍 価格下落で卸売業者は悲鳴

5月12日、名古屋市北区。訪ねたのは、富山県に本社を構えるスーパー「アルビス」。コメの値段はどうなっているのでしょうか。



（大石邦彦アンカーマン）

「富山発のスーパーということもあって、富山県産のコシヒカリがいっぱいありますが、5キロ税込で5379円。ブレンド米だと、5キロ税込で3543円です。徐々にコメの価格は下がっていると言えそうですね」

下がり続けるコメの販売価格 過去最高は4416円 ピークから670円安に

スーパーでの販売価格の推移を見ると、今年の過去最高（2025年12月29日～2026年1月4日）は、5キロ4416円。5月4日～10日は、5キロ3742円。前の週より54円安く、3週連続の値下がりです（取材当時）。

（買い物客）

「5キロ3700円台なら良いかなとは思うけど」

Q.一時期は高過ぎた？

「そうね。5キロ5000円とかする時あった」



（買い物客）

Q.自宅にはコメがある？

「もうあまりないので、いくらくらいか見に来た」

Q.今、見て素通りしましたよね？

「ちょっとずつ値段が下がってきている印象があるので、もう少しお値打ちになった時に買いたい」

在庫は去年の約2倍… ｢赤字覚悟で販売するしか…｣

古米どころか古古古古米まで放出され、大行列ができた頃に比べると落ち着きつつありますが、落ち着いていられないのが卸売業者です。

（ギフライス 恩田喜弘社長 5月12日）

Q.去年の今頃、倉庫はどんな状態でした？

「4月末の在庫だと、去年より2万俵（1200トン）多い」



「ギフライス」では、去年4月末に1400トンだった在庫が、今年は2600トンに。2倍近くのコメが残っている状態です。

（恩田社長）

Q.この在庫をどう売っていく？

「ディスカウントして差損を出して販売するものと、利益のバランスを取ってなんとかトントンくらい。もしくは少し赤字くらいでいかないかなと」

中東情勢が悪化 “ナフサショック”で小売り用の袋がない

「赤字覚悟」の安売りも。



（恩田社長）

「スーパーに出荷するコメだが、2000円台で販売される」



Q.このコメは高く仕入れた？

「初めは高く仕入れて、3月までに差損を出して販売した」



Q.去年秋～今春でどのくらいの赤字？

「1億5000万円くらい」

5月20日に発表された国の見通しでは、今年の新米の生産量は約733万トンと大幅な増産が進んだ去年とほぼ同じ。いまの在庫は高く仕入れたものばかりですが、新米が出てくる前に売り切らないと、このまま在庫を抱えることになりかねません。さらに、売ろうにも「製品にする袋がない」という問題が。



（恩田社長）

「中東情勢の悪化で原料のナフサがなかなか入ってこない。発注をかけても、いつできてくるかわからない状況。綱渡り状態です」

コメに付加価値をつけて「新たな需要の創出を」

コメ価格が下落していることについて、農家の方はどう思っているんでしょうか。愛知県半田市の若手コメ農家・近藤匠さん。4月中旬から今年の田植えが始まっています。



（コメ農家 近藤匠さん）

Q.コメが余って価格が下がっているが、農家の方としてはどんな思い？

「複雑ですよね。ちょっと前までは足りなくて、コメの値段が上がっていましたし。一年に基本は一作で、ころころ経営転換はできないので、品質の高いコメをたくさん作ることを変えずにやりたい」

近藤さんの田んぼでは、収穫時に根元を残してそこから再び穂を実らせる「再生二期作」を行っていて、通常の米作りに比べ最大1.5倍の収穫ができています。今年も二期作を予定していますが、コメ余りになることは織り込み済みだと言います。



（近藤さん）

「品質の高い農産物を、どれだけ収穫できるかが“売上高”になる。加工品も今考えているので、コメの新しい需要を創出する」

新製品は開けてすぐ食べられる「5年保存可能なおにぎり」

売り出そうとしているのが、コメの新製品です。



（近藤さん）「5年もつ おにぎりです」

（大石）「長期保存5年と書いてある。開けてすぐ食べられる愛知県産米100%」

（近藤さん）「個包装で（1袋に）2つ入っている」

（大石）「見た目は餅に近い」

（近藤さん）「ちまきっぽい感じ」

5年間常温保存が可能なおにぎり。保存料や防腐剤は使わず、温めも必要ないといいます。



（大石）

「普通のおにぎりより少しザラっとしているが、噛めば噛むほどコメの甘みを感じる。美味しい」



塩おにぎりの他にも、醤油やカレー、五目など味も色々。五目は、ニンジン・ひじき・鶏肉など具材もたっぷりです。

「水なしで食べられる」新たな価値の創出 農水大臣のお墨付き

（近藤）

「水なしで食べられるのが特に重要。災害が起きた時に水は飲むだけでなく、手を洗ったり体を拭いたり、いろいろ用途がある。物資が届かずインフラも整わない状況で（このおにぎりが）一番役に立つかなと」



宮崎県の工場で作られる、このおにぎり。コメに付加価値を創出する取り組みとして、農水大臣の認定も受けています。

（近藤さん）

「作りすぎると、今も価格下がっていますが、暴落に繋がる恐れがあるので、いろいろな需要の創出・販路の開拓をコメでやっていきたい。日本は地震大国なので、防災にコメを役立てられないかと」



コメ不足と価格高騰から一転、コメ余りとまだ続く“令和のコメ騒動”。日本人の主食だけに、価格と供給の安定が国の責務です。

CBCテレビ「newsX」2026年5月21日放送より