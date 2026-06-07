サッカーW杯北中米大会いよいよ開幕！ 史上最強の日本代表 森保ジャパン「歴史を動かす男たち」

サッカー解説者・セルジオ氏が語る「今大会の懸念点」

史上最強を証明する戦いが幕を開ける。

日本時間6月12日に開幕する『ＦＩＦＡワールドカップ2026 北中米大会』。森保一監督（57）率いる日本代表は過去最多23人の海外組を擁し、「Ｗ杯優勝」を目標に掲げている。

ところが――5月31日に行われた大会前最後の国際親善試合の相手は格下のアイスランドだったにもかかわらず１−０の辛勝。半世紀以上にわたり日本代表を見守ってきたサッカー解説者・セルジオ越後氏も「今回の試合、点が取れる気配がなかったでしょう？」と手厳しい。

「僕が気にしてるのは、メンバー26人中、ディフェンダー登録が９人もいること。これじゃ、何とか１点獲ってあとは守って守って守ります、って言ってるようなもん。もっと中盤や前線に枠を割いてもよかったんじゃないかな。少なくとも守田（英正・31）は呼ぶべきだったと思う。

アイスランド戦では瀬古（歩夢・25）を中盤の底、アンカーで試したし、板倉（滉・29）も中盤はできるけど、便利屋のミッドフィルダーで勝てると思っているならＷ杯を舐めてるとしか考えられないよ」

今大会は参加国が32ヵ国から48ヵ国に増え、決勝トーナメントはベスト32からスタート。３ヵ国共同開催のため、スタジアム間の総移動距離は過去最長となる。選手の負担増加を、セルジオ氏は最も懸念している。

「今大会は『駅伝』のような戦い方が求められる。夏季開催で初めて交代枠が５枠に増えたし、延長に入ればさらに１枠追加されるから、一試合を通じてどこで選手を替えるか、つないでいくかを考えた采配が必要になってくる。

森保ジャパンで一番負担が大きいポジションってどこだと思いますか？ 両ウイングバックです。現代表の戦術は攻撃したら戻って守備に参加して、また前に出て……と、ウイングバックの上下動が激しい。だからこそ、ここの選手層は厚くしないといけない。

そんな重要なポジションに、何分間戦えるのかわからない長友（佑都・39）を採用する余裕なんてあるのかな。もちろん選手は悪くないですよ。選ばれたからには、全力を尽くしてほしいと思います」

相変わらず舌鋒鋭いセルジオ氏だが、「一度もベスト16の壁を破ってない国が甘い言葉で強くなるはずないんですよ。逆に、それだけ日本の可能性を信じてるんです」と笑顔になる場面もあった。

新たな崩しの切り札

セルジオ氏も期待を寄せる「Ｗ杯ベスト８」進出。日本サッカー界の悲願だが、史上最強の森保ジャパンにとっては、それすら通過点なのかもしれない。森保監督は常々「目標は優勝」と明言。そのキーマンとして、セルジオ氏は左ウイングの中村敬斗（25）に注目する。

「崩しの切り札だった三笘（薫・29）の穴を埋めるだけのクオリティを持つ選手です。スピードが乗ったドリブルで自ら仕掛け、ゴールを奪い取る高い決定力を備えている。代表での先発経験は25試合中14試合と多くはないけど、三笘とプレースタイルも似ているし問題なく適応するはず。

鎌田（大地・29）や久保（建英・24）が個人技で相手を引き付け、空いたスペースに中村が飛び出してフィニッシュするという絵が想像できますね」

キーマンはほかにもいる。セルジオ氏が熱く語ったのは、海外リーグで急成長中の守護神だ。

「ディフェンシブな戦い方をする以上、相手に攻められる時間が長くなる。ゴールキーパー・鈴木彩艶（23）のスーパーセーブなくして勝利はないでしょう。この２年、イタリアで揉まれてボールへの反応と飛び出しの判断がすこぶるよくなった。怪我がなければグループリーグ全試合で先発するはず。期待してます」

上田綺世（27）と堂安律（27）も「スタメンは確定。カウンターで少ないチャンスをものにできる力がある」としてキーマンに挙げた。

セルジオ氏は最後にこう語気を強めた。

「とにかく初戦が大事。格上のオランダ相手にどこまでできるかで代表の真価がわかる。キーマンたちを中心に、我々に新しい景色を見せてほしいね」

Ｗ杯初出場から28年。ついに、歴史が変わる瞬間が訪れる。

『FRIDAY』2026年6月19日号より