【全文】『THE SECOND 2026』王者『トット』「賞レースを諦めてからすべてが変わった」

『M-1』では惨敗が続き、裸芸にも挑戦した……

「子供が来年から小学生になります。ランドセルが高いからお互いの両親に頼ろうかと話してたんですけど、優勝賞金で買ってあげられそうでホッとしてますね」

「……お〜〜い多田！ おらへんおらへん！ お前には妻も子供も！ 優勝ネタの設定、引きずりすぎやから」

5月16日に行われた『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』で優勝したお笑いコンビ『トット』の多田智佑(ともひろ)（40）と桑原雅人（40）は、徹夜明けでもハイテンションだった。

多田「昨日からおめでとうLINEが鳴りっぱなし。『笑い飯』の西田さん（幸治・51）や『とろサーモン』の久保田さん（かずのぶ・46）らお世話になった兄さん方からの連絡は嬉しかった」

桑原「俺は安藤サクラさん（40）から連絡もらったで。『今カンヌ終わったんだけど、ニュース見て疲れ吹き飛んだよ』って」

多田「第一声が『カンヌ終わり』って、インパクト強すぎやろ（笑）。ＣＭで共演しただけなのに、律儀な人やなぁ〜〜」

ツッコミの多田（写真右）とボケの桑原。二人の最大の武器は高校の同級生ならではの息のあった掛け合いだ。優勝ネタ『架空家族』は、二人が存在しない家族について妄想を広げていくネタ。ローテンションでの入りから後半に掛けて一気に捲(まく)し立てるしゃべくりで、頂点に立った。

今年で結成18年目。不惑での快挙となったが、ここに至るまでの道のりは「迷ってばかりだった」と桑原は振り返る。

桑原「’20年に慣れ親しんだ大阪を離れ、上京しました。でも、コロナ禍が直撃してライブが全部吹っ飛んだ。挙げ句の果てに『Ｍ-１』で２回戦敗退。ホンマにホンマにショックでした」

多田「さらに悔しかったのが、一緒に上京した先輩の『アインシュタイン』や後輩の『蛙亭』がすぐにテレビに呼ばれて売れっ子になったこと。オレらのこと何も知らんヤツらにネットで『上京失敗』って叩かれて……。あの頃は、しょーもないことで相方とよう喧嘩しました（笑）」

桑原「ホンマにイチからやり直さなアカンなって話して。二人の中の固定観念を壊すため、芸歴10年を超えて初めてパンツ一丁の裸ネタに挑戦したりしました。舞台の上で変な踊りをするとか、泥臭い笑いを全力でやった。でも結局、最後まで『Ｍ-１』では勝てませんでした」

趣味はワインと乗馬

結成15年以内という資格制限により、ラストイヤーとなった’24年の『Ｍ-１』は準々決勝で敗退。だが、転機は『Ｍ-１』から解放されたことで訪れた。

桑原「一回、賞レースを意識した漫才をやめようって話したんです。そしたら、多田が僕のネタにめちゃくちゃ意見してくるようになって（笑）」

多田「良かれと思ってやろ？ 『THE SECOND』決勝ラウンド１回戦で、何を言われても僕が頑なに電子マネーを使わない、ってネタをやりましたが、あれは素の僕なんです」

桑原「変に意固地よね〜〜。でもそこが面白いって気付いた。漫才のセオリーを無視して多田が言いたいことを展開してみたら、客のウケ方が変わったんです」

最適解を見つけた『トット』は破竹の勢いで勝ち上がり、『THE SECOND』は２度目の挑戦で頂点に立った。

次に目指すものは何か。

桑原「僕、ワインエキスパートって資格と乗馬ライセンス５級を持っているんです。そういう番組に出たいなぁ」

多田「どんな芸人やねん！ コイツ、外国人主催のワイン会に行って、英語喋れんからずっと『Ｙｅａｈ〜〜』だけ言って帰ってきたことあるんですよ。会費も高いのに。無駄やん」

桑原「多田はうるさいんです。僕の趣味に関して。真面目に言うと、冠番組を持ちたいです。『トット』って名前は使いやすいですよ。とっととやれ！ みたいな」

多田「それ絶対、過酷系のロケ番組になるやん。でも冠番組はいいな。誰もが知ってくれるような、超有名人になりたい！」

″トット″とテレビスターになるため、そのしゃべくりに、さらに磨きをかける。

『FRIDAY』2026年6月5・12日合併号より