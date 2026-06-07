【ＮＰＢ今日の見どころ】中日のベテラン右腕・涌井が今季初登板！ 交流戦最多タイの２９勝目なるか 勝てば１年目から２２年連続勝利も
☆中日―西武（１３：３０・バンテリンドーム）中日＝涌井、西武＝ワイナンス
中日は西武と現在１勝１敗。カード勝ち越しを狙ってベテラン右腕の涌井が７日に今季初登板を迎える。涌井は交流戦通算７７登板で２８勝２６敗１セーブ３ホールド。２８勝は２９勝の石川雅規（ヤクルト）に次いで２位で、勝てば交流戦最多勝利となる。交流戦勝利数上位は
（順）投手（所属）勝利
（１）石川雅規（ヤ）２９
（２）涌井秀章（中）２８
（３）和田 毅（ソ）２７
（４）杉内俊哉（巨）２６
（〃）岸 孝之（楽）２６
※所属は最終所属
また、勝てばプロ１年目から２２年連続勝利になる。プロ１年目から２２年以上の連続勝利は石川（ヤ）の２４年に次ぎ、米田哲也（阪急、神、近鉄）の２２年に並び、２番目の長さで、３人目となる。今月に４０歳を迎えるベテランの交流戦２９勝目なるか。
（その他のカード）
☆巨人―ロッテ（１４：００・東京ドーム）巨人＝西舘、ロッテ＝ロング
☆ヤクルト―日本ハム（１４：００・神宮）ヤクルト＝奥川、日本ハム＝北山
☆ＤｅＮＡ―ソフトバンク（１４：００・横浜）ＤｅＮＡ＝尾形、ソフトバンク＝徐若熙
☆阪神―楽天（１４：００・甲子園）阪神＝才木、楽天＝藤井
☆広島―オリックス（１３：３０・マツダスタジアム）広島＝岡本、オリックス＝宮国
※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順