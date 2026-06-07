☆中日―西武（１３：３０・バンテリンドーム）中日＝涌井、西武＝ワイナンス

中日は西武と現在１勝１敗。カード勝ち越しを狙ってベテラン右腕の涌井が７日に今季初登板を迎える。涌井は交流戦通算７７登板で２８勝２６敗１セーブ３ホールド。２８勝は２９勝の石川雅規（ヤクルト）に次いで２位で、勝てば交流戦最多勝利となる。交流戦勝利数上位は

（順）投手（所属）勝利

（１）石川雅規（ヤ）２９

（２）涌井秀章（中）２８

（３）和田 毅（ソ）２７

（４）杉内俊哉（巨）２６

（〃）岸 孝之（楽）２６

※所属は最終所属

また、勝てばプロ１年目から２２年連続勝利になる。プロ１年目から２２年以上の連続勝利は石川（ヤ）の２４年に次ぎ、米田哲也（阪急、神、近鉄）の２２年に並び、２番目の長さで、３人目となる。今月に４０歳を迎えるベテランの交流戦２９勝目なるか。

（その他のカード）

☆巨人―ロッテ（１４：００・東京ドーム）巨人＝西舘、ロッテ＝ロング

☆ヤクルト―日本ハム（１４：００・神宮）ヤクルト＝奥川、日本ハム＝北山

☆ＤｅＮＡ―ソフトバンク（１４：００・横浜）ＤｅＮＡ＝尾形、ソフトバンク＝徐若熙

☆阪神―楽天（１４：００・甲子園）阪神＝才木、楽天＝藤井

☆広島―オリックス（１３：３０・マツダスタジアム）広島＝岡本、オリックス＝宮国

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順