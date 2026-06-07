第１０８回全国高校野球選手権静岡県大会は２８日に開会式が行われ、７月４日から熱戦の火ぶたが切られる。しずおか報知では「好きすぎて夏」と題し、数回にわたり、今夏の話題校や選手を紹介。第１回はプロのスカウトから熱視線を浴びる沼津商・後藤幸樹（３年）と、浜松江之島の高塚克己瑠（かみる、３年）にスポットを当てる。ともに強肩強打の大型捕手が、夏の主役へと名乗りを挙げる。

浜松江之島の大型捕手が、「最初で最後」の公式戦に挑む。プロ注目捕手の高塚が攻守にチームを支える。「盗塁阻止率１００％。打率５割超え」を目標に掲げる。チームの過去最高は２００６年の１６強だが、「一戦一戦、目の前の試合に全力を傾けたい」と、抱負を語った。

異例の経歴だ。中学時代に強豪・浜松北ボーイズで主に、捕手として主力を務めた。２０２３年にセンバツ優勝した山梨学院へ進学。強豪校で１年秋から試合に起用されるほど期待されたが、「あまりに甲子園が近すぎて。恵まれた環境すぎて変えたいと思った」。周囲の反対を押し切って、高２春に編入を決めた。

高野連の規定により１年間は公式戦に出場できなかったためサポート役に徹した。公式戦では主に、ボールボーイとしてベンチ横で仲間のプレーを見守った。「直接、声は出せないけど、グラウンドレベルで試合を見られたのはいい経験だった」。公式戦出場解禁は４月。今春は県大会に出場すれば、ベンチ入り可能だったが、惜しくも、目前で敗れた。

出場可能だった練習試合では解禁日からすでに、１１本塁打をマーク。山梨学院時代の２本を含め、現在は通算２８本に積み上げた。「これまでは、パワーをつけて、“マンぶり”すれば打球は飛ぶと思っていたけど、江之島に来て柔軟性や体の使い方の大切さを教わった」。遠投１００メートルの強肩を買われ、ピンチで投手としてマウンドに上がる可能性もあり、捕手との“二刀流”を務める。

現段階では大学進学を第一希望に掲げる。「将来はプロに行きたい」と、目を輝かせる。「受け入れてくれた仲間や親、周りの方々への感謝の思いを結果で返したい」。浜松江之島のユニホームを着て臨む公式戦。新たなチームメートと１試合でも多く戦うためにも、すべての力をぶつける。（塩沢 武士）

◆高塚 克己瑠（たかつか・かみる） ２００８年１１月１９日、東京・台東区生まれ、１７歳。小２の時に磐田市に転居し、そのころ中泉クラブに入団して本格的に野球を始めた。好きな選手は、かつてソフトバンクやシアトル・マリナーズで活躍した城島。１７８センチ、８８キロ。右投右打。