◆ナガセケンコー杯第３５回北海道支部春季リーグ戦第７節 札幌手稲ボーイズ９−２旭川道北ボーイズ＝５回コールド＝（６日・旭川スタルヒン球場）

リーグ戦４試合が行われた。札幌手稲ボーイズは、ダブルヘッダーの２試合目に９―２の５回コールドで旭川道北ボーイズに勝利。２番手の左腕・篠森祐之介（３年）が２回無失点と好投した。旭川大雪ボーイズは、６回コールド勝ちで全勝をキープした。

札幌手稲ボーイズの篠森が、相手に傾きかけた流れを止めた。７点差の５回に味方の失策などで無死満塁となったが、「冬に練習してきたので自分なら大丈夫」。自信を持って投げ込み、併殺と三振でピンチを脱出。コールド勝ちを決め、「けがで投げられないことが多かったけれど、抑えられてよかった」と胸をなで下ろした。

３回、２点差に追い上げられたことで出番が巡ってきた。４回から登板し、直球と同じ腕の振りになるよう改良してきたカーブとスローカーブで緩急をつけ、三者凡退。直後に打者一巡の猛攻で打線が５点を加えると、５回も無失点でしのぎ、越中築監督（３５）は「今の段階では上出来」とうなずいた。

昨年１１月に左肩、４月に左肘を負傷。満足にプレーできない時間が続いたが、マウンドに立てる日を心待ちにしながら地道なトレーニングを続けてきた。リーグ戦中はコーチャーなどを務めてチームをサポートし、５月３０日の北広島Ｆビレッジボーイズ戦で復帰後初登板を果たした。

リーグ戦は残り１試合。そして、来週からは全国を懸けたトーナメント戦が始まる。篠森は「持ち味のカーブとかを生かして、任されたイニングを投げ抜きたい」。度重なる負傷を乗り越え、心強いサウスポーが札幌手稲ボーイズに帰ってきた。（島山 知房）