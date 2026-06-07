将棋の早指し団体戦「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」予選Bリーグ第1試合、サウスゴッツ大阪 対 中国・四国ナヴィセトスが6月6日に放送された。注目の西日本対決では、中国・四国ナヴィセトスが躍動。第1ステージでは初戦から連続で先手を取り、4連勝。5局目をサウスゴッツ大阪に返されるも、6局目で吉池隆真四段（21）が勝利で勝負あり。予選Bリーグの初戦は中国・四国ナヴィセトスが5勝1敗で勝利し1位決定戦へ進出し、敗れたサウスゴッツ大阪は敗者復活戦へと回ることとなった。

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中国・四国ナヴィセトスの快進撃は、初戦での吉池四段の勝利から始まった。これを機に、菅井竜也八段（34）、糸谷哲郎九段（37）、増田康宏八段（28）が続いて一気に4連勝。同チームは先手番入札制度を巧みに活用し、第1局から4局目まで見事に先手番を確保することに成功した。

監督も務める糸谷九段は、サウスゴッツ大阪の山下数毅四段（18）との第3局について「同門の同志と非常に難しい将棋になったが、大詰めでなんとか助かり、勝ち越すことができた。チームのためにもよかった」と安堵の表情を見せた。また、この日最長となった1分2秒の入札時間については「初めはこちらが入札で連勝していたため、あちらが入れてくるかと思って裏をかいた」とニヤリ。

「先手は欲しかったので結構張ったが、スカッと交わされた」と盤外の駆け引きも明かしつつ、「本当に皆さんが活躍してくれて、非常にいいスタートが切れた」と手応えを口にした。さらに、チームはお揃いのデニムスーツと海をイメージしたネクタイを着用しており、「これまで以上に一体感のあるチームとして戦えた。次戦も一体となって頑張る」とファンへメッセージを送った。

一方、敗れたサウスゴッツ大阪は、第5局で大将を務めた斎藤慎太郎八段（33）が、中国・四国ナヴィセトスの藤本渚七段（20）を破り意地を見せた。斎藤八段は駆け引きの末に連続で先手番を獲得しチームに初勝利をもたらしたものの、第2ステージの第6局で再び吉池四段に敗れ、反撃もここまでとなった。

畠山鎮八段（57）は監督として試合を振り返り、「あっという間に終わってしまった。中国・四国は公式戦実績もある棋士たちで、フィッシャー超早指しも非常に得意なチーム。私の方は何もできなかった」と完敗を認めた。苦戦の要因については「オーダーを読み間違えた。若手たちが話していた予想が正しかった部分もあり、先後の入札制も思ったより大事だと痛感した」と省み、「修正して、自分自身も反射神経や将棋を鍛えていきたい」と前を向いた。

最後に畠山監督は、古森悠太五段（30）や上野裕寿六段（23）らチームメンバーに触れ、「最善手を求めすぎている。フィッシャーの世界はスリリングで楽しいので、もっと荒っぽくやってもいい。二回戦は本当に勝ちにいく姿勢を取れるようにしたい」と語り、敗者復活戦での巻き返しを力強く誓った。

◆JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026 超早指しの『ABEMAトーナメント』と『地域対抗戦』が融合した新シリーズ。全国を6つの地域ブロックに分け全8チームによって競う団体戦。各チームは監督1名とドラフト会議で指名された棋士4名の計5名で構成される。予選は4チームずつ2リーグに分かれ、上位2チームが本戦トーナメントに進出。試合は5本先取の9本勝負で、対局は持ち時間5分、1手指すごとに5秒加算のフィッシャールールで行われる。今大会より「先手番入札制度」を採用。対局開始前に持ち時間を「競り」にかけ、提示した時間がそのまま対局時の持ち時間からマイナスされる。

（ABEMA／将棋チャンネルより）