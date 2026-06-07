カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手が6日（日本時間7日）、レッズ戦で8回に勝ち越しの2ランを放ち、チームを6―5の逆転勝利に導いた。カージナルスにとって今季18度目の逆転勝利となった。

ヌートバーは4―5の同点で迎えた8回1死三塁の場面、左腕サム・モール（1勝4敗）の2ボール1ストライクからの83マイル（約134キロ）のスイーパーを完璧に捉えた。打球速度110マイル（約177キロ）、打球角度22度、飛距離433フィート（約132メートル）の一発は右中間スタンドへ飛び込み、ブッシュ・スタジアムを熱狂の渦に包んだ。

ヌートバーは昨オフに受けた両かかとの手術の影響で開幕から60日間の負傷者リスト（IL）入りしており、5日夜に今季初出場したばかり。この日は先発を外れたが、6回に代打で登場して敬遠で出塁。そのまま中堅の守備に入り、終盤に大仕事をやってのけた。

試合後、地元テレビ局のヒーローインタビューに応じたヌートバーは、「戻ってこられて本当にうれしい。僕はただチームの力になって、自分の役割を果たそうとしているだけ。でも、このチームは逆転の仕方を知っているし、シーズンを通してそれをやってきた。だから今回その一員になれたのは本当に楽しい」と笑顔を見せた。

決勝弾については、「シンカーに負けないように、内側にしっかり残ることを意識していた。もちろん相手は良いスイーパーも持っている。早いカウントでその球でやられたけど、おかげでしっかり見ることができた。あまり大きなことをしようとは考えず、結果的に良いスイングができた」と振り返った。

また、この日守った中堅については、「少し久しぶりな感じはあったけど、以前にも守っていたし、またセンターに戻れて良かった。監督やコーチがどこで起用してもいいように準備しておきたい。それが僕の考え方だし、今日はそれができたと思う」と話した。

本塁打後、スタンドからは「ヌーーート！」の大合唱が沸き起こり、歓声はカーテンコールに応えるためヌートバーが再びグラウンドに姿を現すまで鳴りやまなかった。