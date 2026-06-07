「部下に電話をかけることはパワハラ？」。令和の電話の使い方とは？

それを語るのは、「感じのいい人」に生まれ変われるとっておきのコツを紹介する書籍『気づかいの壁』の著者・川原礼子さん。職場で困っている人を見かけても、「おせっかいだったらどうしよう…」と躊躇したり、「たぶん大丈夫だろう…！」と自分に言い訳したり……。気づかいをするときには、つい「心の壁」が現れてしまい、なかなか一歩が踏み出せないことが、あなたにもあるのではないでしょうか？

この連載では、「顧客ロイヤルティ」をベースに、ビジネスセミナーへの登壇やコミュニケーションスキルの研修講師を通して、全国200社・2万人以上のビジネスパーソンに向けて教えてきた「気づかいのコツ」について紹介しましょう。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「電話＝迷惑」という空気

最近では、「電話は時間泥棒だ」という考え方が広がっています。

突然の着信は相手の作業を止めるため、チャットやメールよりも嫌がられる場面も増えました。

『気づかいの壁』という本でも、次のように語られています。

「電話は時間泥棒だ」という考え方が一般的になりつつあります。

電話が悪者のように捉えられ、その存在は、他の通信手段の後ろに追いやられている感があります。

そういう私も、コミュニケーションツールはSNS中心で、プライベートで電話をすることは、ほぼありません。

ただ、だからこそ、使う機会が減った電話が「最適な場面もある」ということも感じます。

――『気づかいの壁』より

つまり、重要なのは「電話を使うかどうか」ではなく、「どの場面で使うか」なのです。

文字だけではわからないことがある

特に、テレワーク環境では、文字情報だけでは把握できないことがあります。

たとえば、テレワーク中のメンバーの様子が気になったときなどです。

何かあったか聞きたいと思ったら、無難にチャットやメールを選ぶ人が多いかもしれません。

ただ、急ぎの業務についてなら何も考えずに文字が打てるのに、ちょっとしたことの確認だと、言葉を選ぶのに時間がかかるのではないでしょうか。

それに、相手からの返信も文字情報ですから、微妙な変化をうかがい知ることまでは困難です。

そうかといって、定期的な1on1ミーティングなどもあるでしょうし、わざわざ面談を提案してしまうと、何ごとかと相手が身構えてしまいます。

まさに、自分の心の壁を越えないといけない瞬間ですね。

――『気づかいの壁』より

声には、文章ではわからない情報があります。

元気がない、疲れている、言葉を選んでいる。

そうした微妙な変化は、電話だからこそ伝わります。

令和の電話は「予告」が前提

ただし、ここで重要なのが「かけ方」です。

こういうときは、声だけのコミュニケーションツールである電話を使うのがおすすめです。

ただし、電話をかける際は必ず相手への「予告」が必要です。

チャットやメールで、「少し電話で話したいんだけれど、15時ごろどう？」と、一言伝えてください。

心の準備を相手にさせてあげる、大切な気づかいです。

それでも若い人にとっては、電話はハードルが高いかもしれません。

でも、こう考えることはできないでしょうか。

いまやオンライン会議が当たり前のようになりました。そうすると、むしろ電話は「カメラオフで顔が見えないオンライン会議」と同じです。

このように伝えると、はるかに心の負担が軽く感じられるでしょう。

もし、部下や同僚が一人暮らしなら、1日のうちで会話することが「コンビニでのやりとりだけ」という状況もあるかもしれません。

そこまで考えることができると、予告して電話することも気づかいの1つだとわかるはずです。

――『気づかいの壁』より

令和の電話は、「突然かけるもの」ではありません。

「事前に合意を取って使うもの」に変わったのです。

大切なのは「手段」ではなく配慮

電話が悪いわけではありません。

逆に、チャットが万能なわけでもありません。

本当に大事なのは、「相手がどう感じるか」を考えて使い分けることです。

急ぎなのか、感情を汲み取りたいのか、雑談レベルなのか。

それによって最適な手段は変わります。

そして、電話を使うなら、必ず予告を入れる。

この一手間だけで、相手の心理的負担は大きく減ります。

コミュニケーションとは、相手の時間と感情をどう扱うかです。

だからこそ、「連絡手段の選び方」にも気づかいが表れます。

このように、ちょっとした気づかいのコツを身につけましょう。

川原礼子（かわはら・れいこ）

株式会社シーストーリーズ 代表取締役

元・株式会社リクルートCS推進室教育チームリーダー

高校卒業後、カリフォルニア州College of Marinに留学。その後、米国で永住権を取得し、カリフォルニア州バークレー・コンコードで寿司店の女将を8年経験。

2005年、株式会社リクルート入社。CS推進室でクレーム対応を中心に電話・メール対応、責任者対応を経験後、教育チームリーダーを歴任。年間100回を超える社員研修および取引先向けの研修・セミナー登壇を経験後独立。株式会社シーストーリーズ（C-Stories）を設立し、クチコミとご紹介だけで情報サービス会社・旅行会社などと年間契約を結ぶほか、食品会社・教育サービス会社・IT企業・旅館など、多業種にわたるリピーター企業を中心に“関係性構築”を目的とした顧客コミュニケーション指導およびリーダー・社内トレーナーの育成に従事。コンサルタント・講師として活動中。著書に5万部を突破した『気づかいの壁』（ダイヤモンド社）がある。