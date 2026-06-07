BASE Pound Cake キャラメル登場！栄養もおいしさも叶えるご褒美スイーツ

完全栄養の主食でおなじみのベースフードから、人気の「BASE Pound Cake」シリーズ第二弾となる「BASE Pound Cake キャラメル」が登場しました。全粒粉や大豆など自然由来の厳選素材を使用しながら、芳醇なキャラメルの香りとしっとり濃厚な味わいを実現。忙しい毎日でも、自分を労わるご褒美時間を楽しみたい女性にぴったりの新感覚スイーツです。

芳醇な香り広がるキャラメルの魅力

2026年6月10日（水）より発売される「BASE Pound Cake キャラメル」は、アールグレイに続くシリーズ第二弾。キャラメルの甘さだけでなく、香ばしさやコクにもこだわり、くるみ100％ペーストを使用しています。

開発段階では7種類ものナッツを試作し、その中からキャラメルとの相性が最も良いくるみを選定。濃厚でありながら重たくなりすぎず、軽やかに楽しめる絶妙なバランスに仕上げられています。

また、生地の製造工程にも工夫を重ねることで、きめ細かくなめらかな口当たりを実現。ふんわりとした食感としっとり感が両立した、満足感の高い一品です。

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33種の栄養素を手軽にチャージ

「BASE Pound Cake」シリーズは、全粒粉や大豆を中心に10種類以上の自然由来原材料を使用。たんぱく質や食物繊維、26種類のビタミン・ミネラルを含む、1日に必要な33種類の栄養素を摂ることができます。

BASE Pound Cake キャラメルは1袋36g入りで、熱量187kcal、たんぱく質3.4g、食物繊維2.0gを含有。スイーツを楽しみながら栄養も補えるのが魅力です。

仕事の合間のリフレッシュタイムや家事のひと休み、自分へのご褒美としてもおすすめ。カロリーが気になりがちな方でも、罪悪感を抱かずに楽しめるヘルシーな設計となっています。

商品情報をチェック

BASE Pound Cake キャラメル

価格：1袋221円（税込）※公式HP通常価格

発売日：2026年6月10日（水）より順次発売

購入単位：1セット4袋から購入可能

賞味期限：お届けから約1ヶ月

販売先：ベースフード公式HPオンラインショップ／Amazon／楽天／Yahoo!ショッピング／取扱販売店

ご褒美時間をもっと心地よく

スイーツを楽しみたい気持ちと健康への意識、そのどちらも大切にしたい女性に寄り添う「BASE Pound Cake キャラメル」。

しっとり濃厚な味わいと栄養バランスを両立した一品は、毎日のティータイムをより豊かな時間へと導いてくれます。

頑張る自分への小さなご褒美として、心も体も満たされる新しいスイーツ体験をぜひ楽しんでみてください♡