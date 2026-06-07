“くまのプーさん保冷バッグ”が付録！ 「レタスクラブ」8月増刊号＆特別号が7．24登場へ
ディズニーの人気キャラクター“くまのプーさん”デザインの「チャームつき くまのプーさん保冷バッグ」が付属する「レタスクラブ」2026年8月増刊号＆8月特別号（いずれもKADOKAWA）が、7月24日（金）から発売。Amazonなどで予約受付中だ。
【写真】クラシックプーデザインもかわいい！ 「保冷バッグ」2種の詳細
■雰囲気の異なる2種デザイン
今回「レタスクラブ」8月増刊号と8月特別号の付録として登場するのは、それぞれデザインの異なる「チャームつき くまのプーさん保冷バッグ」。
デザインは、8月増刊号にハチを見つめるプーさんが描かれた「ハニーポットデザイン」、8月特別号に『くまのプーさん』の原作アートを使用した「クラシックプーデザイン」が用意される。
いずれも、お弁当箱と水筒、カトラリーをまとめて収納できるサイズ感で、500mlペットボトルを4本入れても余裕のある仕様。お弁当バッグとしてはもちろん、暑い夏に飲み物を持ち運ぶ際にも便利だ。
また、どちらの号も、プーさんとピグレットのかわいいチャーム付き。バッグにつけて持ち歩けば、より楽しい気分を味わえそうだ。
【写真】クラシックプーデザインもかわいい！ 「保冷バッグ」2種の詳細
■雰囲気の異なる2種デザイン
今回「レタスクラブ」8月増刊号と8月特別号の付録として登場するのは、それぞれデザインの異なる「チャームつき くまのプーさん保冷バッグ」。
いずれも、お弁当箱と水筒、カトラリーをまとめて収納できるサイズ感で、500mlペットボトルを4本入れても余裕のある仕様。お弁当バッグとしてはもちろん、暑い夏に飲み物を持ち運ぶ際にも便利だ。
また、どちらの号も、プーさんとピグレットのかわいいチャーム付き。バッグにつけて持ち歩けば、より楽しい気分を味わえそうだ。