◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人1−1ロッテ（6日、東京ドーム）

巨人はロッテとのカード2戦目、延長12回までもつれた投手戦を1-1で引き分けました。試合後、橋上秀樹監督代行が奮闘した選手をねぎらいました。

打線は3回、ノーアウト満塁の好機を生かせず。試合を振り返り「早いイニングでの攻撃面での流れの悪さがずっと最後まで尾を引いてしまった。なかなか序盤での得点圏での内容が最後まで尾を引いた感じ」と序盤の攻撃について話します。

それでも6回にはスタメンマスクをかぶる大城卓三選手が、右中間スタンド中段への同点アーチ。「なかなかチャンス作って、いい形でタイムリーでという流れではなくなってきましたから」とし、「期待に応えてくれて、感謝のホームランでした」と称賛しました。

投手陣は先発のウィットリー投手は立ち上がりから制球に苦戦。5四球に1死球も粘りの投球で7回途中1失点としました。ウィットリー投手には、「立ち上がりから一回りくらいまではかなり制球も安定しないような状態だったのでどうかなと思いましたけど、徐々にバランスも良くなった」と評価した橋上監督代行。「最初からあのくらいできれば理想ですけどね。もう少し、立ち上がり制球も含めて安定してくれると、ゲームの流れとしても良くなるかな」と話しました。

同点で延長に進み、巨人は8人の投手で1失点。救援陣の奮闘について「それぞれピッチャーが持ち場をしっかりやってくれましたので、その後は失点もなく、負けずにすんだというのは非常にチームにとって大きかったと思います」と話しました。