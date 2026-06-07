NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』第21回では、秀吉（池松壮亮）と小一郎（仲野太賀）が荒木村重（トータス松本）に代わり、播磨攻略の任務に就いた。村重の仲介によって出会ったのが姫路城代・小寺官兵衛尉孝高だ。この若き天才軍師、官兵衛を演じるのは、大河ドラマ初出演となる倉悠貴。もう一人の天才軍師・竹中半兵衛（菅田将暉）を強く意識している様子で、半兵衛への対抗心をも隠しきれないほど野心みなぎる強気な姿勢が印象に残る登場シーンとなった。

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織田と毛利の勢力争いの最前線で小寺家に仕えていた官兵衛。姫路城は赤松氏一門・宇野氏庶家の小寺氏が城主を務めていたが、赤松氏周辺で対立が起こり、姫路城は小寺氏の家臣であった官兵衛が14代城主になっている。

官兵衛は率先して秀吉の配下に入り、「ほんの進物代わり」に姫路城を差し上げますると居城を献上。交渉力と知略を駆使して播磨の国衆を次々と織田方へ引き入れた策について説明した。用意周到、自信満々な官兵衛に秀吉は感心して笑顔を見せるが、半兵衛は渋い顔であくまでも冷静な態度を崩さない。

半兵衛が「人質をいただきとうござりまする。すべての国衆に人質を出させてくだされ」と提案すると、官兵衛は「まず初めに、このわたくしの嫡男、松寿丸を差し出しまする」と即答。官兵衛と半兵衛、2人の強い視線の間にはバチバチと美しい火花が映るのでは？ と思えるほど、個性がぶつかり合う場面となった。

官兵衛を演じるにあたり、倉悠貴は「天才軍師として名高い黒田官兵衛ですが、若さゆえ野心を持つ彼がどう大成していくのか、この『豊臣兄弟！』でしか観ることができない官兵衛を観られると思います」とコメントしている（※）。

また、倉悠貴は現在放送中のドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）で主人公茉莉（黒木華）の幼なじみで都知事候補の若手議員・日山流星（松下洸平）の優秀な秘書・藤堂昴役で出演している。『豊臣兄弟！』では腹黒タヌキの徳川家康を演じる松下洸平が二枚舌の政治家役で、その秘書として無表情に完璧な仕事をこなす倉悠貴のコンビも話題だ。状況判断力に優れた現代の敏腕秘書役と鋭い先見性と交渉術で数々の奇策や調略を成功させた歴史に残る天才軍師役。期待せずにはいられない。

なお、黒田官兵衛を描いた大河ドラマといえば、岡田准一主演『軍師官兵衛』（2014年）がある。6月22日からNetflixで世界配信が決定した人気の高い作品だ。『軍師官兵衛』では秀吉を竹中直人、半兵衛を谷原章介が演じた。

秀吉との関係性、秀吉を支えていく半兵衛とのやりとりに加えて、『豊臣兄弟！』においては、主人公・小一郎から見た官兵衛という軍師の生き様のようなものも反映されるはずだ。気遣いができて地に足のついた小一郎にとって、知略に長け、先を読んで複雑な状況でも目的を達成していく官兵衛はどんな存在となっていくのだろうか。

福原城攻めを巡る軍議では、半兵衛の策に対して官兵衛が異論を唱えた。「ネズミ1匹入れる隙もないほど取り囲むよりも、わざと隙を作るのです」と提案。「穴がないことが、この策の穴でござる」と論理的に説明。敵の退路をあえて残し、逃げ出したところを討つという策を示した。秀吉は官兵衛の案を採用し、満足そうな笑顔を見せた。

秀吉が半兵衛に「分かっていて官兵衛を試したのに、そのような顔をせずともよいではないか」と声をかけると「私もそう思うのですが、ああも得意げになられるといささか腹が立ちまする」と半兵衛。官兵衛と半兵衛は出会った時期もタイプも違うが、秀吉にとっては今後自分を支えてくれる天才軍師コンビ「両兵衛」として重要な存在となっていく。

農民出身で譜代の家臣を持っていなかった秀吉にとって官兵衛と半兵衛が担った役割は大きい。軍師は、福原城攻めをめぐる軍議でのやりとりのように戦術を考えるのが役目ではあるが、秀吉は交渉で味方を増やす調略を重視するタイプだ。だから官兵衛の考え方、交渉力に感心したし、半兵衛がわずかな人数で主君の稲葉山城を乗っ取った知将であると知り、味方となるよう説得を三度試みてやっと仲間になってもらうエピソードが印象的だった。

半兵衛を演じる菅田将暉は、従来の清廉潔白な美男子のイメージから一歩踏み込んだ半兵衛像を表現。病弱な美男子だけど何を考えているかわからないオタク気質の変人で、天才肌で周りの人間には理解されにくい独自のキャラクターをつくりあげた。

一方、倉悠貴が演じる黒田官兵衛は、若くて、ギラギラした野心を持っている。得意げに策を披露しているところ、半兵衛は居眠りしたり、変顔したり、人質を出せと言ってきたりして、そこに素直に反応してしまう人間臭さもある。新鮮で新しい官兵衛像を見せてくれて、これからの活躍も楽しみだ。

両兵衛のやりとり、小一郎や秀吉との関係性の変化をずっと見ていたいのだが、今は半兵衛の病状が気になる。

参照※ https://realsound.jp/movie/2026/01/post-2276120.html（文＝池沢奈々見）