「甘さ控えめ」「上品」【シャトレーゼ】ティータイムがシャレる♡「新作レモンケーキ」

【シャトレーゼ】から、初夏の訪れを感じさせてくれる爽やかな新作ケーキが登場しました。レモンの酸味やほろ苦さを活かした、見た目も華やかなラインナップが揃っています。今回は、ティータイムを少し贅沢に彩ってくれそうな、レモンを使ったケーキをご紹介します。

ほろ苦さがアクセント！ 大人も嬉しい濃厚ショコラケーキ

濃厚でしっとりとしたチョコレート生地に爽やかなレモンを組み合わせた「レモンのクラシックショコラ」です。「シャトレーゼLOVER」の@mame48goさんによると「甘さ控えめでほろ苦さのあるチョコに、たっぷりホイップクリームのなめらかさが加わり、レモンの酸味とほろ苦さもアクセントとして後味はすっきり」なのだとか。甘さと酸味、ほろ苦さのハーモニーを堪能できそうです。

美しい層が目をひくご褒美スイーツ

紅茶クリームやマンゴークリームなどをココアスポンジの上に重ねた「レモンのフルーツボンブケーキ」。@mame48goさんいわく「紅茶とレモンの軽やかなムースがふんわり広がり、パインのプチっとした食感やほろ苦レモンがアクセント」になっていて、「上品なレモンスイーツ」だそう。甘すぎずすっきりとした後味が期待できることから、ティータイムを優雅に演出したい人にぴったりです。

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※こちらの記事では@mame48go様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里