ワカモノリサーチ社がこのほど、全国の15歳～19歳の若者300人に対して「『佐藤』という苗字で思い出す有名人といえば誰ですか？」というアンケートを実施。その結果を発表した。



【調査結果】「佐藤」という苗字で思い出す有名人ランキング 4位以下も納得のメンツ

3位には、timeleszの佐藤勝利(9.7％)がランクイン。特に女子からの投票が多く、STARTO社のアイドルを追っている層の支持が集まっていた。「ジャニーズが好きだから」「timeleszで1番好きな人」などの声が挙がった。



2位には、俳優の佐藤二朗(10.7％)が選ばれた。高校生からは「癖が強くてすき」「おもしろくて好きだから」といった声が集まった。作品の役名よりも“本人のキャラ”で記憶されていることが多く、バラエティやドラマをまたいで認知が広がっていた。



栄えある1位には、2位以下に大差をつけて52.3％の得票で俳優の佐藤健が選ばれた。理由の多くは「イケメンで好きだから」「かっこいいと思う俳優だから」と、シンプルな“ビジュアルの良さ”を評価する意見が多かった。また俳優としての作品だけでなく、「インスタで見た」「メディア露出高い」とSNSやネットニュースなど、現代らしい方法で認知度を広げていることがわかった。



（よろず～ニュース調査班）