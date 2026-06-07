パナマ代表がW杯で着用するユニフォームに注目

北中米W杯は現地時間6月11日に開幕する。

新フォーマットでの開催となるなか、サッカーユニフォーム研究家である「ともさん」はパナマ代表がW杯本大会で着用する1着に注目している。

今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの共同開催。3か国での共同開催は初となり、出場国も32チームから48チームへと増加した。4チームずつの12グループに分かれ、上位2チームと、3位チームの中で成績が上位の8チームが決勝トーナメント（ラウンド32）へと進出する。

各国本大会へ向けて準備を進め、着用する新ユニフォームも続々と発表している。パナマ代表は2023年よりReebokとサプライヤー契約を締結。国旗の色から、赤、白、ネイビーのサードまで制作している。

「最大の注目点は、シャツ全体に施された微細なパターン。これはパナマの象徴である『パナマハット（トキヤ草の編み込み）』の質感をグラフィック化したもので、単なる無地の赤ではなく、非常に立体感のあるデザインになっている。個人的に長らくフットボール界で息を潜めていたReebokのW杯モデルということで注目している。どことなく90年代のクラシカルな雰囲気もありかっこいい」と、ともさんは言及している。（FOOTBALL ZONE編集部）