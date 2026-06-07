「女性用風俗」に行ったら人生が変わった…”推し活文化”が辿り着いた、「究極のコスパ体験」とは

近年、女性たちの間でひそかなブームとなっている『女風(じょふう)』。セラピストやキャストと呼ばれる従事者が、女性客に性的な要素を含む施術をしてくれるサービスの総称だ。 2026年現在、女風は東京都内や大阪、名古屋、福岡などの都市部を中心に、全国各地で合計約350店舗あるといわれている。4月末に発売された大泉りか氏の『女風に行ったら人生変わった』（鉄人社刊）に登場する有希（仮名、33歳、会社員）もまた、女風の利用に踏み切ったひとりだが、それは「婚活のモチベーションをあげるため」だという。それはいったいどういうことなのか。

前編記事『婚活をしていたはずが「女性用風俗」にハマってしまい...真面目な30代OLが「女風バー」で体験した”知られざる世界”』に引き続き、本文より一部を抜粋、編集して紹介する。

女風を利用して「一番の収穫」とは

「女風を利用した一番の収穫は『わたし、あまり知らない相手と、エッチなことができるんだな』って分かったことですね。深く考えないで、初対面に近い相手ともホテルに行っちゃってもいいんだなってマインドになれたんです。もともと肩幅とかががっしりしている、塩顔の人が好きだと思っていたんですが、セツナさんはかわいい系。タイプとはちょっと違うけど、決め手は眉毛ですね。眉毛が綺麗だと身なりに気を使っているっていうことだし、そういう人ってちゃんとコミュニケーションしてくれる傾向にあるって、自分の中の統計があるんです。セツナさんは期待通りのコミュニケーションをしてくれたし、自分の好みのルックスでなくても好意を持てたし、出会って二度目であっても体を任せられるって知れたことも、よかったと思います」

男性と一歩踏み込んだ関係になろうという気持ちを持てたことは、婚活に励む有希にとっては有益だった。正直なところ、テクニックはかつて付き合っていた10歳年上の恋人のほうが上手だったが、セラピストのエスコート能力には感動を覚えたという。

「わたし、これまでの恋愛経験が少ないこともあって、あんまり男の人に優しくされたことってなかったんですよね。でも、セツナさんは、文句なしに優しくて女の子扱いしてくれたんです。シャワールームに案内してくれる時に、手を差し伸べてくれたりして、いちいち丁寧に接してくれたのが嬉しかったです」

しかし、セツナを六回ほど指名して施術を受けたものの、いまだ絶頂に達することはできていない。

「たぶんわたしの心持ちの問題な気がするんですよね。警戒心が消えないというか。挿入されないようにとか、個人情報をバラさないようにとか、お財布からお金を抜かれたりしないかな、とか、どうしても考えちゃうんです。セツナさんを信頼していないわけじゃなくって、わたしがそういう用心深い性格なんですよ。恋人が相手でも絶頂できたたことがなかった気がしますし。

潮を吹かせられたこともあったけど、『イったっていうのかな？』っていうと、ちょっとわからない感じ。相手を信頼しきって、なんでもさらけ出せるって気持ちになって、精神を解放するとイケるっていう話を聞いたことがあるんですけど、それが本当であれば、じゃあ、わたしはイったことがないんだろうなって。だって気持ちをまったく解放できていないから。それにわたし、挿入よりもその前段階のほうが、たぶん好きなんです。男性と一緒にホテルに入ることとか、性感の前のふつうのマッサージとか。セツナさんにも『マッサージのほうが濡れてるね』っていわれたし。挿入自体はわたしは好きじゃないなって。だから女風だと、挿入までしなくていいというところがよかったりもするんですよ」

推しが「サービス」までするのはコスパが良い

もちろん恋人やセフレ、ワンナイトの相手であっても、したくない行為はしなくていいし、気が乗らないのに必ずしも、挿入を受け入れなくてはならないということもない。

が、相手のことや互いの関係性を考えると、直前までの行為は積極的に受け入れるものの、挿入だけは拒否、という意思を示すのは、なかなか難しいというのがほとんどの女性の心理ではないだろうか。

しかし、女風の場合は、金銭を介在させているからこそ、したくないことはしなくていいし、断ってもなんら問題は生じない。それは、好きな行為だけを楽しみたいという女性にとっては、価値のあることではないだろうか。

さらに有希にとって女風を利用することは、もうひとつメリットがあるという。

「コスパがいいと思うんですよ。わたし、普通にマッサージが好きで、一時期は週に四回くらい通っていることもあったし、サウナもよく行くんです。だからサウナのあるホテルを探して、当日はセラピストさんと一緒に楽しんでます。サウナから出て、ちょっとお茶とか飲んで休憩した後に、ふつうにパウダーとオイルでマッサージしてもらって、性感までしてもらう。セツナさんは二、三日に一度くらいはラインとかも送ってきてくれて、日常会話みたいなのもしてくれます。わたしが利用しているお店は3時間3万円。だいたい月イチの利用なんで、これまで6回利用したから全部でホテル代込みで半年で使ったのは24、5万円くらいかな。ちょっとしたラインのやりとりとかもあって、日常の楽しみになってもいる。そういうことをすべて含めたら、だいぶ安いですよ。一時期、ソシャゲにはまってた時期は平気でガチャに月4万とか使っちゃう時もあったんで、同等の値段で推しが生きていて、こっちを認識してくれていて、さらにサービスまでしてくれるのは、すごくコスパが良いです」

セラピストには愛着を持たないように

毎月一回の利用日にあわせて、有希は自分磨きをすることにも余念がない。

「翌月のいつ頃に生理が来るのかから逆算して、かち合わない日に予約を入れてから、美容室や眉毛サロンに行く日を決めます。あとは当日、身に着けるかわいい下着を買ったり、勝負服を揃えたり。セツナさんに会うための服だけど、その後は職場とか友達と会う時なんかに着ていくじゃないですか。それがわりと評判いいんです。『その服、いいね』って日常でも褒められることが増えました」

男性と縁がないと、外見の女らしさを保つことに、ついついさぼりがちになってしまう。有希は女風を利用するという習慣を利用して、かわいくいるためのモチベーションを保っているのだ。婚活に向けて女らしさをスキルアップさせるために女風を使う。なんとも賢い女風の利用の仕方ではないか。

「でもね、女風に通うようになって、男性と張り合わなくていいとか、男性に優しくしてもらえるんだってことを知って前向きにはなれたんですが、だからこそ、女風ですべてを満たされては良くないとも思ってるんです。わたしが利用するのは、いつも同じセラピストさんなんだけど、やっぱりだんだんと愛着が湧いてきてしまって。そうなるとやっぱり愛されたいなって思うようになるじゃないですか。ラインとかをくれるのは嬉しいけど、あんまり日常に入ってこられちゃうと、よくないなって。だから、旅行とかお泊りとかは入れないことにしています。旅行やお泊りは彼氏を作ってやろうって決めたんです」

女風は様々な可能性を秘めている

婚活が成功して彼氏が出来たのならば、女風通いは辞めるのだろうか。最後にそう尋ねたところ、有希は少し迷うように言った。

「まぁ、相手次第ですよね。彼氏も風俗を使いたい人だったら、互いに利用し続けるのもありかなって思うし、彼氏が風俗を使うのも許せます。だって、わたしもいま、使ってるわけですから。結婚とか恋愛とかとは、別だよねってことがわかっていればいいかなって」

有希への取材を終えて感じたのは、わたしは最初、完全に彼女のことを見誤っていたということだ。コンサバティブかつ女子力高めのルックスから、ゆるふわ系ＯＬだろうと思ったがそれはまったくの勘違いで、言葉の端々からは仕事の出来るキャリアウーマンタイプであることに気が付かされた。外見に惑わされていたわたしは愚かといえるが、しかしそれくらい有希の擬態が優れてるともいえる。その擬態の能力を磨く場としての女風。女風は、様々な役割を担える可能性を秘めているのだ。

【こちらも読む】「オウムは女性の扱いが本当に酷かった」…元２世信者が明かす、《敬虔な信者だった父》が脱会できた「本当の理由」

【こちらも読む】「オウムは女性の扱いが本当に酷かった」…元２世信者が明かす、《敬虔な信者だった父》が脱会できた「本当の理由」