【マンガ】自宅リフォームで白柴が落ち着かない…室内で見つけた「意外すぎるセーフティスポット」

『白柴生活〜ときどきカメ〜』

2021年のある日、某ペットショップでボク（漫画家・奈良裕己）と妻と娘は、白柴の子犬・咲（サク）にひとめぼれしました。ひとめぼれだけで飼うのは無責任だと思い、考え直そうとしたはずだったのですがーー。この日から、白柴生活が始まったのです。

今回は、「セーフティスポット」に関するお話です。

咲の新たな「セーフティスポット」とは

ミニコラム「白柴と世界情勢」

冬眠から目覚めたキッチが暴れる物音は気にもしないくせに（第49話参照）、さすがに家のリフォーム工事の音にはちょっとびびり気味の咲。

特に足場を組んでいるときの金属音とか、足場の上を歩く職人さんが窓の前を横切った際には「ビクッ！」となり、咲のセーフティスポットであるクレートに逃げ込む。逃げ込んだ後はそぉーっと様子をうかがっているんだけど、その様子がちょっと間抜けで情けなくていとおしい。

しばらくは試練の日々になりそうだね。でも僕たちだけではなく、咲にとっても大切な家のメンテナンス。我慢してもらうしかない。

そんな中、まさかの知らせがリフォーム施工会社さんから届いた。昨今の世界情勢の影響によるナフサ不足で塗料の納品が遅れているらしく、当初は5月中頃の完工予定だった工事が中断・延期になるとのこと！ マジか！

肩を落とす僕たちを横目に、工事再開の5月末までは静かに過ごせそうだからか、なんだかホッとしたような咲。

日当たりだけが取り柄の我が家が、周囲に組まれた足場のせいで日中もなんだか薄暗くて気分が滅入る。そして何より世界情勢が一刻も早く平和に落ち着いてほしい。この状況を喜んでいるのは、おそらく咲だけである。

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