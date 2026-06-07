あなたの体を史上最悪の状態にする「テストステロン不足」の恐怖…筋肉にメンタル、さらに生殖能力まで衰退します

いろいろなトレーニングを実践しているにもかかわらず、なかなか筋肉がつかない……そう悩んでいる人は、「テストステロン」が足りていないのかもしれない。

60歳を過ぎると20代と比べて“半減”

米オクシデンタル大学准教授で、テストステロンに詳しいフィンク・ジュリウス氏が解説する。

「テストステロンとはいわゆる『男性ホルモン』のことで、ひげを生やしたり代謝を向上させたりするほか、筋肉を肥大させる効果があります。つまりテストステロンをより多く分泌させられれば、筋肉がついて体脂肪を燃やしやすくなるのです。

男性は年齢を重ねるとともに、テストステロンを作る精巣そのものが老化していくだけでなく、精巣にそのような指令を出す脳のシグナルも弱っていきます。その結果、体内で分泌されるテストステロンの量はどんどん減っていき、60歳を過ぎると、ピークだった20代のおよそ半分にまで減少してしまう。そうなると筋力が衰えるのはもちろん、心血管疾患やうつ病などさまざまな病気を招くうえ、生殖能力まで低下していき、まさに若々しさが奪われるわけです」

「男性ホルモン」というのはあくまでも俗称で、テストステロンは女性でも分泌されている。それどころか50歳を超えると、むしろ女性のほうこそ重要かもしれない。恵佑会札幌病院の久末伸一氏が、その理由を説明する。

「女性は閉経すると、『女性ホルモン』と呼ばれるエストロゲンの分泌量が激減してしまい、それが更年期障害や骨粗鬆症を招きます。

一方で男性の体内では、テストステロンが分泌され続けている。テストステロンは、脂肪組織内のアロマターゼという酵素の作用でエストロゲンに変換されるため、50代を過ぎると男性のほうが女性ホルモンの量は多くなります。だからこそエストロゲン不足で悩む女性にとっても、テストステロンは重要なのです」

「朝勃ちがなくなった」それがサイン

テストステロンが減少すると、筋肉だけでなく性機能も衰えていく。「若いころと比べて、朝勃ちの回数が減ってきている……」と感じる男性は、分泌量が減っている証拠だ。久末氏が続ける。

「朝勃ちがなくなるのは、テストステロン値が下がっている人にもっとも典型的な症状です。『夜間睡眠時勃起』といって、男性は眠りが浅くなるレム睡眠のサイクルに合わせて、眠っている間も2〜3時間おきに勃起しています。たまたま起きる直前にレム睡眠がくると、朝勃ちしたまま目覚めるわけです。

目安としては、週に1回朝勃ちがあれば大丈夫。逆に一度もない人は、生活習慣を見直して、テストステロンをもっと分泌させたほうがいいと思います」

【後編記事】『「モテる男はなぜもつ鍋をよく食べているのか」若返りのカギ“テストステロン”を最大効率で増やす食事法』へつづく。

「週刊現代」2026年6月8日号より

【つづきを読む】「モテる男はなぜもつ鍋をよく食べているのか」若返りのカギ”テストステロン”を最大効率で増やす食事法