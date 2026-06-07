¥Ô¥Ã¥Á¥Ô¥Á¤Î½ãÇò¥É¥ì¥¹¤Ç¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¯¤Ã¤¤ê¡¢´Ú¹ñ¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥â¥Ç¥ë¤ÎÍ¥²í¤Ê´ãº¹¤·¤ËÅ£ÉÕ¤±
¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥â¥Ç¥ë¤Î¥¢¥ó¡¦¥Ê¥®¥ç¥ó¤¬¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ì¥ÎÏ¤ÇºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ó¡¦¥Ê¥®¥ç¥ó¤Ï6·î5Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ô¥Ã¥Á¥Ô¥Á¥É¥ì¥¹¤Î¥¢¥ó¡¦¥Ê¥®¥ç¥ó
½ãÇò¤Î¥¿¥¤¥È¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¼Ö¤Ë´ó¤êÅº¤¦»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀµÌÌ¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é½À¤é¤«¤ÊÈù¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤ê¡¢¸ý¤òÊÄ¤¸¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤¿±ð¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ã±¿§¤ÎÇØ·Ê¤È¼«Æ°¼Ö¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¢¥ó¡¦¥Ê¥®¥ç¥ó¤Ï»ý¤ÁÁ°¤ÎÍ¥²í¤ÇÎÏ¶¯¤¤´ãº¹¤·¤È¤È¤â¤Ë¡¢´°àú¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤òÈäÏª¡£¿Æ»Ø¤òÎ©¤Æ¤ëÌÀ¤ë¤¤¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿Ì¥ÎÏ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
º£Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥È¥·¥ç¡¼¤Î¸½¾ì¤Ç¤â¡¢¥¢¥ó¡¦¥Ê¥®¥ç¥ó¤Ï¡ÖSEGWAY¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Î¥Ö¡¼¥¹¤ÇATV¡Ê»ÍÎØ¥Ð¥®¡¼¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¡¢²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤Ã¤¿¡£ÎÏ¶¯¤¤´ãº¹¤·¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤Ï¡¢¥Ö¡¼¥¹¤òË¬¤ì¤¿Íè¾ì¼Ô¤¿¤Á¤Î»ëÀþ¤ò°ì¿È¤Ë½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
Èà½÷¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£º£¸å¤âÍÍ¡¹¤ÊÉñÂæ¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£