ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）のサブキャスターなどで人気の杉浦みずきアナウンサーが結婚を発表した先輩アナウンサーを祝福した。

７日までに、自身のインスタグラムを更新した杉浦アナは「大好きななおさん」と書き出すと、お笑いコンビ「見取り図」リリーとの結婚を発表したフリーアナウンサーの今川菜緒と食事を楽しみ、「結婚おめでとうございます！」と書かれたデザートプレートを２人でもち笑顔を見せるショットなどをアップ。「大学１年の時からお世話になって、気づけばもう１０年？！色んなことを沢山一緒に経験してきた、私にとって特別な先輩です 誰よりも優しくて、心が綺麗で温かいなおさん」と今川アナへの想いをつづり、「なおさんの幸せは、自分の幸せだなーと思わせてくれる人 本当に、心からおめでとうございます なおさんにこれからもたくさんの幸せが降り注ぎますように」と今川アナの幸せを祈った。

この投稿には「おめでとうございます！」「いい関係ですね」「姉妹かと思いました」「大切な先輩、友人は一生大切にしたいですね」などの声が寄せられている。