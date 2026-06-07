11日開幕のサッカーW杯北中米大会に臨む日本代表は6日（日本時間7日）、事前合宿地のメキシコ・モンテレイで合宿4日目を迎えた。

初日から練習場の変更を余儀なくされていたものの、ピッチ状態が回復したことから当初予定していた地元クラブのティグレスの施設で初練習。左足甲に違和感を抱えていた主将のMF遠藤航（33＝リバプール）はモンテレイ入り後初めて練習場に姿を現したが、全体練習には合流せず、冒頭の円陣が終わると室内に入った。スパイクをはかずにランニングシューズ姿で、練習前には他のメンバーとともに、モンテレイの日本語補習校の子供たちと記念撮影に収まった。

約3カ月半ぶりに実戦復帰した先月31日のアイスランド戦で左足の違和感を訴え、前半限りで交代。2日（同3日）にモンテレイ入りした際には左足を引きずる様子で、ホテルでの別調整が続いていた。

日本代表は7日（同8日）モンテレイ合宿を打ち上げ。8日（同9日）にベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルに移動し、14日（同15日）にオランダとの1次リーグ初戦（ダラス）に臨む。