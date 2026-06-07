¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡ÙÈþ½÷¥¥ã¥¹¥ÈÅÐ¾ì¢ª¥Í¥Ã¥È¤¦¤Ã¤È¤ê¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¤Æ¥Ó¥Ó¤ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡Ë¤ÎÂè21²ó¡ÖÉ÷±À¡ªÃÝÅÄ¾ë¡×¤¬5·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢»³Ã«²Ö½ã±é¤¸¤ë¹ÓÌÚÂ¼½Å¤ÎºÊ¡¦¤À¤·¤¬½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡Èº£ÍÌµ®ÈÞ¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÀäÀ¤¤ÎÈþ½÷¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿»Ñ¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Í¥Ã¥È¤¦¤Ã¤È¤ê¡ÄÈþ½÷¥¥ã¥¹¥È¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¡ª
¡¡2026Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÆ±ºî¤Ï¡¢Ë¿Ã½¨µÈ¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡Ê¾®°ìÏº¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¢·»Äï¤Î¶¯¤¤å«¤ÈÅ·²¼Åý°ì¤Ø¤ÎÊâ¤ß¤òÉÁ¤¯Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡£½¨Ä¹¤òÃçÌîÂÀ²ì¡¢·»¡¦½¨µÈ¤òÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè21²ó¤Ç¤Ï¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤¬Ä¹Ç¯¹¶Î¬¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÅËá¤ÎÊ¿Äê¤ò½¨µÈ¤ËÂ÷¤·¡¢½¨µÈ¤È¾®°ìÏº¤¬¿·¤¿¤ÊÀï¤¤¤ØÄ©¤à»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¹ÓÌÚÂ¼½Å¡Ê¥È¡¼¥¿¥¹¾¾ËÜ¡Ë¤ÎÃç²ð¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿É±Ï©¾ëÂå¡¦¾®»û´±Ê¼±Ò¡ÊÁÒÍªµ®¡Ë¤¬ÇÅËá¤Î¹ñ½°¤ò¿¥ÅÄÊý¤Ø°ú¤Æþ¤ì¡¢½¨µÈ¤ÏÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¡Ê¿ûÅÄ¾Úö¡Ë¤Î¿Ê¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¤µ¤é¤ËÀ¾¤Ø¿Ê·³¡£°ìÊý¡¢¾®°ìÏº¤ÏÃ¢ÇÏ¤ÎÃÝÅÄ¾ë¹¶¤á¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢½é¤á¤ÆÁíÂç¾¤È¤·¤ÆÀï¾ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢Â¼½Å¤ÎºÊ¡¦¤À¤·¤ÎÅÐ¾ì¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤·¤Ï¿®Ä¹¤«¤éÇÅËáÊ¿Äê¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿Â¼½Å¤ÎºÇÂç¤ÎÍý²ò¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Èº£ÍÌµ®ÈÞ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÈþËÆ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¡£·àÃæ¤Ç¤ÏÂ¼½Å¤ÈÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯¸ì¤ê¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢Â¼½Å¤¬¡Ö¤¢¤È¤Ï³Ú¤·¤Æ¡¢¤¿¤Î¤·¤¤¤ª¤â¤·¤í¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤À¤·¤ÏÉ×¤Î¶»¤ÎÆâ¤ò¸«Æ©¤«¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¡£
¡¡Îò»Ë¾å¤ÎÂ¼½Å¤Ï¸å¤Ë¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ØÈ¿´ú¤òËÝ¤·¡¢ËÅÈ¿¤ÎËö¤ËÆ¨Ë´¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤À¤·¤â¤½¤ÎÍ¾ÇÈ¤Î¤Ê¤«¤ÇÈá·àÅª¤Ê±¿Ì¿¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤òÃÎ¤ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÏÉÔ°Â¤äÀÚ¤Ê¤µ¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤·¤ò±é¤¸¤ë»³Ã«²Ö½ã¤Ï¡¢2022Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù°ÊÍè¡¢4Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÂç²Ï½Ð±é¡£2008Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¡Ø¼êÎ¢·õÀïÂâ¥Ë¥ó¥Ë¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤ÎÉ´ÃÏ²â¡Ê¥â¥â¥Ë¥ó¥¸¥ã¡¼¡ËÌò¤äÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ù¤Ê¤É¤Ø¤Î½Ð±é¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£ÊüÁ÷¸å¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¤Æ¥Ó¥Ó¤ë¡×¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢»³Ã«¤ÎÂ¸ºß´¶¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£Êª¸ì¤Î½ÅÍ×¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤À¤·¤¬¡¢º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Í¥Ã¥È¤¦¤Ã¤È¤ê¡ÄÈþ½÷¥¥ã¥¹¥È¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¡ª
¡¡2026Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÆ±ºî¤Ï¡¢Ë¿Ã½¨µÈ¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡Ê¾®°ìÏº¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¢·»Äï¤Î¶¯¤¤å«¤ÈÅ·²¼Åý°ì¤Ø¤ÎÊâ¤ß¤òÉÁ¤¯Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡£½¨Ä¹¤òÃçÌîÂÀ²ì¡¢·»¡¦½¨µÈ¤òÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢Â¼½Å¤ÎºÊ¡¦¤À¤·¤ÎÅÐ¾ì¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤·¤Ï¿®Ä¹¤«¤éÇÅËáÊ¿Äê¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿Â¼½Å¤ÎºÇÂç¤ÎÍý²ò¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Èº£ÍÌµ®ÈÞ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÈþËÆ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¡£·àÃæ¤Ç¤ÏÂ¼½Å¤ÈÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯¸ì¤ê¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢Â¼½Å¤¬¡Ö¤¢¤È¤Ï³Ú¤·¤Æ¡¢¤¿¤Î¤·¤¤¤ª¤â¤·¤í¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤À¤·¤ÏÉ×¤Î¶»¤ÎÆâ¤ò¸«Æ©¤«¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¡£
¡¡Îò»Ë¾å¤ÎÂ¼½Å¤Ï¸å¤Ë¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ØÈ¿´ú¤òËÝ¤·¡¢ËÅÈ¿¤ÎËö¤ËÆ¨Ë´¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤À¤·¤â¤½¤ÎÍ¾ÇÈ¤Î¤Ê¤«¤ÇÈá·àÅª¤Ê±¿Ì¿¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤òÃÎ¤ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÏÉÔ°Â¤äÀÚ¤Ê¤µ¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤·¤ò±é¤¸¤ë»³Ã«²Ö½ã¤Ï¡¢2022Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù°ÊÍè¡¢4Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÂç²Ï½Ð±é¡£2008Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¡Ø¼êÎ¢·õÀïÂâ¥Ë¥ó¥Ë¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤ÎÉ´ÃÏ²â¡Ê¥â¥â¥Ë¥ó¥¸¥ã¡¼¡ËÌò¤äÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ù¤Ê¤É¤Ø¤Î½Ð±é¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£ÊüÁ÷¸å¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¤Æ¥Ó¥Ó¤ë¡×¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢»³Ã«¤ÎÂ¸ºß´¶¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£Êª¸ì¤Î½ÅÍ×¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤À¤·¤¬¡¢º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£