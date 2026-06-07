日本勢の欧州連勝へ桂川有人が2差4位 星野陸也24位
＜KLMオープン 3日目◇6日◇ザ・インターナショナル（オランダ）◇6914ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーは順延となった第2ラウンドの残りと第3ラウンドが行われた。
【動画】桂川有人と小祝さくらが結婚していた
第2Rで「66」をマークした桂川有人はトータル7アンダー・3位タイで決勝へ。第3Rを1イーグル・4バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「70」で回り、トータル8アンダー・4位タイで最終日へ進む。最終18番パー5では2打目が池につかまり痛恨のダブルボギーフィニッシュ。それでも、首位とは2打差と好位置。先週の「オーストリア・アルペン・オープン」で、欧州初優勝を挙げた金子駆大に続く、日本勢連勝に期待がかかる。星野陸也は第2Rを「68」でプレーし、第3Rは6バーディ・2ボギーの「69」。トータル3アンダー・24位タイにつけている。トータル10アンダー・首位にエウヘニオ・チャカラ（スペイン）とセバスティアン・ソーデルベリ（スウェーデン）。トータル9アンダー・3位にマーカス・アルミテージ（イングランド）が続いている。なお、金子は出場していない。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
KLMオープン 3日目リーダーボード
金子駆大が欧州初V テーラーメイド8本、タイトリスト4本、ピン、オデッセイの混合セッティング
金子駆大が逃げ切り欧州初優勝「まさか優勝できるとは」 日本勢史上7人目の快挙
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＜LIVE＞松山、久常出場 米男子ツアースコア速報中！
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