＜速報＞渋野日向子が2パットのパー発進 1打差3位から全米3日目スタート
＜全米女子オープン 3日目◇6日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞女子ゴルファー世界一を決める戦いは第3ラウンドが進行中。日本勢トップの3位から出る渋野日向子がティオフ。出だし1番パー5をパーで滑り出した。
【写真】かなりレアです 渋野日向子の高校生時代
ティショットをフェアウェイに運ぶと、2打目はグリーン手前へ。1.5メートルに寄せたが、バーディパットは右を抜けて2パットとなった。全米は20204年大会2位、25年大会7位に入っており、3年連続の優勝争い。2019年「AIG女子オープン」（全英）に続くメジャー2勝目を目指す。畑岡奈紗が5ホールで2つ伸ばし、トータル3アンダーに浮上。ネリー・コルダ（米国）と同組でプレーする神谷そらはトータル1アンダーで前半をプレー中。佐久間朱莉と山下美夢有は1つ伸ばし、ともにトータル1オーバー・29位タイ。桑木志帆と岩井明愛はトータル1オーバーにつけている。古江彩佳はトータル3オーバー、吉田優利はトータル4オーバーで終盤へ。竹田麗央は「71」でトータル4オーバー、小祝さくらは「73」でトータル6オーバー。西郷真央は「74」と落としトータル7オーバーで第3ラウンドを終えている。賞金総額は大会史上最高の1250万ドル（約20億円）がかけられている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜スコア速報中！＞全米女子オープン リーダーボード
全米で3年連続V争いへ「ガマン強くできた」 渋野日向子が見せた終盤の粘り
前傾が浅くなってタテ振りに 渋野日向子の2026年最新スイングを分析【写真】
「地に足がついていた」上田桃子は渋野日向子のプレーをこう見た
名物ホールで劇的ショット・イン・イーグル “日本女王”佐久間朱莉が全米予選通過
【写真】かなりレアです 渋野日向子の高校生時代
ティショットをフェアウェイに運ぶと、2打目はグリーン手前へ。1.5メートルに寄せたが、バーディパットは右を抜けて2パットとなった。全米は20204年大会2位、25年大会7位に入っており、3年連続の優勝争い。2019年「AIG女子オープン」（全英）に続くメジャー2勝目を目指す。畑岡奈紗が5ホールで2つ伸ばし、トータル3アンダーに浮上。ネリー・コルダ（米国）と同組でプレーする神谷そらはトータル1アンダーで前半をプレー中。佐久間朱莉と山下美夢有は1つ伸ばし、ともにトータル1オーバー・29位タイ。桑木志帆と岩井明愛はトータル1オーバーにつけている。古江彩佳はトータル3オーバー、吉田優利はトータル4オーバーで終盤へ。竹田麗央は「71」でトータル4オーバー、小祝さくらは「73」でトータル6オーバー。西郷真央は「74」と落としトータル7オーバーで第3ラウンドを終えている。賞金総額は大会史上最高の1250万ドル（約20億円）がかけられている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜スコア速報中！＞全米女子オープン リーダーボード
全米で3年連続V争いへ「ガマン強くできた」 渋野日向子が見せた終盤の粘り
前傾が浅くなってタテ振りに 渋野日向子の2026年最新スイングを分析【写真】
「地に足がついていた」上田桃子は渋野日向子のプレーをこう見た
名物ホールで劇的ショット・イン・イーグル “日本女王”佐久間朱莉が全米予選通過