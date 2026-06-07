北川景子、髪カット後初のファッション撮影 クールな横顔に「ショートカット北川景子最強」「美しすぎ!!!!!!!!」
俳優の北川景子が6日、自身のXを更新。髪をカットしてからは初となるファッション撮影に臨んだことを報告し、洗練された最新ビジュアルにファンから大きな反響が集まっている。
【写真】「イケメン」ショートヘア＆マニッシュスタイルも美しさ際立つ北川景子の横顔
北川は「髪切って初のファッション撮影でした！」とのコメントを添え、人気ファッションブランド「Max Mara（マックスマーラ）」のハッシュタグを投稿。
公開された写真では、すっきりと耳にかけた新しいヘアスタイルを披露。グレンチェックのマニッシュなジャケットを身に纏い、腕を組んでクールかつ柔らかな微笑みを浮かべる横顔が収められている。大ぶりのシルバーイヤリングがアクセントとなり、北川の持つ凛とした美しさがより一層際立つ一枚だ。
この投稿に対してファンからは、「美しすぎ!!!!!!!!」「長いのも短いのも本当に素敵です」「ショートにするとイケメンになりますよね。前回もカッコイイと思ってました。よく似合っていて素敵です」「ショートカット北川景子最強があらためて更新されました」「美人過ぎます、何処に目を向ければいいのやら…！」といった絶賛の声が相次いで寄せられている。
【写真】「イケメン」ショートヘア＆マニッシュスタイルも美しさ際立つ北川景子の横顔
北川は「髪切って初のファッション撮影でした！」とのコメントを添え、人気ファッションブランド「Max Mara（マックスマーラ）」のハッシュタグを投稿。
公開された写真では、すっきりと耳にかけた新しいヘアスタイルを披露。グレンチェックのマニッシュなジャケットを身に纏い、腕を組んでクールかつ柔らかな微笑みを浮かべる横顔が収められている。大ぶりのシルバーイヤリングがアクセントとなり、北川の持つ凛とした美しさがより一層際立つ一枚だ。
この投稿に対してファンからは、「美しすぎ!!!!!!!!」「長いのも短いのも本当に素敵です」「ショートにするとイケメンになりますよね。前回もカッコイイと思ってました。よく似合っていて素敵です」「ショートカット北川景子最強があらためて更新されました」「美人過ぎます、何処に目を向ければいいのやら…！」といった絶賛の声が相次いで寄せられている。