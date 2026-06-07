【写真特集】RAIN、SOOBIN（TXT）らとコラボ ENHYPEN・BOYNEXTDOOR…豪華集結「Weverse Con Festival」Day1
【モデルプレス＝2026/06/07】「2026 Weverse Con Festival」が6日〜7日、韓国・ソウルのオリンピック公園（KSPO DOME、88芝生広場）にて開催。ここでは、6日の様子をまとめる。【写真特集】
【写真】豪華K-POPアイドルに観客熱狂「Weverse Con Festival」
今回で4回目となる「Weverse Con Festival」は、音楽のジャンルや世代を超えて、世界中の音楽ファンをつなぐグローバルミュージックフェスティバル。2026年は過去最多となる全30組が出演し、世代とジャンルを超えて大衆音楽史の流れを一度に展望できる。
本イベントでは、KSPO DOMEと88芝生広場を活用し屋外公演「Weverse Park」と屋内公演「Weverse Con」を同時に開催。「Weverse Park」は、昼間の「Weverse Park Day」と夜の「Weverse Park Night」の2つのステージで構成され、屋外フェスティバルの自由で活気ある雰囲気に。一方「Weverse Con」は、テーマ「NEWTOPIA」を反映したステージ演出を基に、アーティストのパフォーマンスとサウンドを最大化した没入型ステージで構成。屋外公演とは異なる雰囲気を演出する。
初日である6日には、「Weverse Park Day」にAHOF（アホプ）、ファン・ミンヒョン、ハ・ヒョンサン、LUCY（ルーシー）、「Weverse Park Night」にILLIT（アイリット）、Apink（エーピンク）、ENHYPEN（エンハイプン）、「Weverse Con」に82MAJOR（エイティーツーメジャー）、AMPERS&ONE（アンパサンドワン）、BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）、PLAVE（プレイブ）、QWER（キューダブリューイーアール）、SOOBIN（スビン）of TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）、WENDY（ウェンディ）、RAIN（ピ）が出演し、多彩なパフォーマンスで魅了。両日トリビュートアーティストとしての登場となるRAINはこの日、SOOBIN、ILLITのIROHAらとのコラボステージを披露した。（modelpress編集部）
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【「Weverse Park」＠88芝生広場】
AHOF（アホプ）
ファン・ミンヒョン
ハ・ヒョンサン
LUCY（ルーシー）
ILLIT（アイリット）
Apink（エーピンク）
ENHYPEN（エンハイプン）
【「Weverse Con」＠KSPO DOME】
82MAJOR（エイティーツーメジャー）
AMPERS&ONE（アンパサンドワン）
BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）
PLAVE（プレイブ）
QWER（キューダブリューイーアール）
SOOBIN（スビン）of TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）
WENDY（ウェンディ）
RAIN（ピ）
【「Weverse Park」＠88芝生広場】
CUTIE STREET（キューティーストリート）
aoen（アオエン）
ユンサナ
TOUCHED（タッチド）
クォン・ジナ
AND2BLE（アンダブル）
イ・チャンソプ
ZICO（ジコ）
【「Weverse Con」＠KSPO DOME】
&TEAM（エンティーム）
CORTIS（コルティス）
HIGHLIGHT（ハイライト）
ジェジュン（KIM JAEJOONG）
LE SSERAFIM（ルセラフィム）
P1Harmony（ピーワンハーモニー）
SOOBIN（スビン）of TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）
TWS（トゥアス）
RAIN（ピ）
【Not Sponsored 記事】
【写真】豪華K-POPアイドルに観客熱狂「Weverse Con Festival」
◆2026 Weverse Con Festival
今回で4回目となる「Weverse Con Festival」は、音楽のジャンルや世代を超えて、世界中の音楽ファンをつなぐグローバルミュージックフェスティバル。2026年は過去最多となる全30組が出演し、世代とジャンルを超えて大衆音楽史の流れを一度に展望できる。
初日である6日には、「Weverse Park Day」にAHOF（アホプ）、ファン・ミンヒョン、ハ・ヒョンサン、LUCY（ルーシー）、「Weverse Park Night」にILLIT（アイリット）、Apink（エーピンク）、ENHYPEN（エンハイプン）、「Weverse Con」に82MAJOR（エイティーツーメジャー）、AMPERS&ONE（アンパサンドワン）、BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）、PLAVE（プレイブ）、QWER（キューダブリューイーアール）、SOOBIN（スビン）of TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）、WENDY（ウェンディ）、RAIN（ピ）が出演し、多彩なパフォーマンスで魅了。両日トリビュートアーティストとしての登場となるRAINはこの日、SOOBIN、ILLITのIROHAらとのコラボステージを披露した。（modelpress編集部）
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◆6月6日ラインナップ
【「Weverse Park」＠88芝生広場】
AHOF（アホプ）
ファン・ミンヒョン
ハ・ヒョンサン
LUCY（ルーシー）
ILLIT（アイリット）
Apink（エーピンク）
ENHYPEN（エンハイプン）
【「Weverse Con」＠KSPO DOME】
82MAJOR（エイティーツーメジャー）
AMPERS&ONE（アンパサンドワン）
BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）
PLAVE（プレイブ）
QWER（キューダブリューイーアール）
SOOBIN（スビン）of TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）
WENDY（ウェンディ）
RAIN（ピ）
◆6月7日ラインナップ
【「Weverse Park」＠88芝生広場】
CUTIE STREET（キューティーストリート）
aoen（アオエン）
ユンサナ
TOUCHED（タッチド）
クォン・ジナ
AND2BLE（アンダブル）
イ・チャンソプ
ZICO（ジコ）
【「Weverse Con」＠KSPO DOME】
&TEAM（エンティーム）
CORTIS（コルティス）
HIGHLIGHT（ハイライト）
ジェジュン（KIM JAEJOONG）
LE SSERAFIM（ルセラフィム）
P1Harmony（ピーワンハーモニー）
SOOBIN（スビン）of TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）
TWS（トゥアス）
RAIN（ピ）
【Not Sponsored 記事】